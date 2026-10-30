Al WEGIL un omaggio a Carlo Riccardi: in mostra cento anni di storia e umanità con “Verso l’umano”

Tre milioni di negativi e oltre settant’anni di storia italiana racchiusi in un unico, straordinario percorso visivo. In occasione del centenario della nascita di Carlo Riccardi (1926–2022), celebre fotografo, fotoreporter e pittore, la Capitale rende omaggio alla sua straordinaria eredità artistica e documentaria. Dal 3 al 29 novembre 2026, gli spazi del WEGIL a Trastevere ospiteranno la mostra antologica Riccardi 100. Verso l’umano.

L’esposizione, promossa dalla Regione Lazio e realizzata in collaborazione con LAZIOcrea, con Intesa Sanpaolo in veste di main partner, vanta la curatela di Lorenzo Imprescia e Maurizio Riccardi. L’inaugurazione ufficiale si terrà martedì 3 novembre alle ore 18.00.

Uno sguardo che annulla le distanze

Il titolo della mostra, Verso l’umano, racchiude l’essenza stessa della poetica di Riccardi. Davanti al suo obiettivo, le barriere sociali e le distanze si azzerano: re e contadini, i divi intramontabili della Dolce Vita e i bambini delle borgate, i potenti della politica e gli operai condividono lo stesso spazio e la stessa dignità. La forza delle sue immagini risiede nella capacità di andare oltre la semplice cronaca, catturando la verità dei gesti quotidiani, l’espressione spontanea e la sacralità di chi spesso è rimasto ai margini della grande storia.

Organizzato per aree tematiche, il percorso espositivo attinge al monumentale patrimonio dell’Archivio Riccardi – certificato dalla Soprintendenza Archivistica del Lazio come di interesse nazionale – e attraversa i momenti cruciali del Novecento italiano: la complessa ricostruzione del dopoguerra, i fasti di via Veneto, il grande cinema di Cinecittà, le lotte sindacali e le profonde trasformazioni culturali del Paese.

Dalla pellicola alla tela

La mostra non si limita a esplorare la produzione fotografica di Riccardi, ma accende i riflettori anche sulla sua intensa attività pittorica. Noto anche come il “pittore delle maxitele”, Riccardi ha utilizzato la pittura come un potente strumento di denuncia sociale e partecipazione collettiva, celebre per aver letteralmente avvolto con i suoi colori i monumenti d’Italia e la storica Piazza del Popolo.

«Nella fotografia come nella pittura emerge la sua sensibilità verso l’essere umano», ha dichiarato Simona Renata Baldassarre, Assessore alla Cultura della Regione Lazio e promotrice dell’evento. «Far conoscere questa eredità ai giovani significa offrire loro strumenti per comprendere da dove veniamo e guardare con maggiore consapevolezza al domani».

Riccardi 100 non è quindi soltanto l’omaggio a un secolo dalla nascita di un grande artista, ma un’occasione imperdibile per riscoprire il valore profondo della memoria storica e la potenza di uno sguardo che ha saputo restituire visibilità a chi rischiava di rimanere invisibile.

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