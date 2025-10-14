Close Menu
Gaza. Fratoianni (Avs), la pacifica mobilitazione popolare contro il genocidio dei palestinesi ha fatto un gran bene. Questo andrà nei libri di storia, mentre il governo non diceva una parola c’erano milioni di persone che si indignavano.

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 *Gaza. Fratoianni (Avs), la pacifica mobilitazione popolare contro il
genocidio dei palestinesi ha fatto un gran bene.*
*Questo andrà nei libri di storia, mentre il governo non diceva una parola
c’erano milioni di persone che si indignavano.*
A determinare questo passaggio della situazione in Medio Oriente, certo che
non sono state le piazze direttamente a portare questo risultato. Ma
evidentemente ciò che è accaduto in Italia e in tanti altri Paesi ha
generato un pressione dell’opinione pubblica. E sopratutto sono state
manifestazioni e mobilitazioni che fanno un gran bene alla vita democratica.
Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dai microfoni de La7 nel corso di
Tagadà.
E nel nostro Paese, in particolare, hanno restituito – prosegue il leaderdi
SI – un po’ di onore alla Repubblica, quello che invece la destra ha
trascinato nel fango con il suo immobilismo durato due anni, con la sua
ipocrisia, e anche con la sua complicità con il criminale di guerra
Netanyahu.
Questo andrà nei libri di storia: qualcuno scriverà che mentre c’era il
genocidio del popolo palestinese – conclude Fratoianni – e il governo non
diceva una parola e non faceva niente, c’erano milioni e milioni di
italiani che esprimevano pacificamente la propria indignazione .
Lo rende noto l’ufficio stampa Roma, 14 ottobre 2025

