(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 *Gaza. Fratoianni (Avs), la pacifica mobilitazione popolare contro il
genocidio dei palestinesi ha fatto un gran bene.*
*Questo andrà nei libri di storia, mentre il governo non diceva una parola
c’erano milioni di persone che si indignavano.*
A determinare questo passaggio della situazione in Medio Oriente, certo che
non sono state le piazze direttamente a portare questo risultato. Ma
evidentemente ciò che è accaduto in Italia e in tanti altri Paesi ha
generato un pressione dell’opinione pubblica. E sopratutto sono state
manifestazioni e mobilitazioni che fanno un gran bene alla vita democratica.
Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dai microfoni de La7 nel corso di
Tagadà.
E nel nostro Paese, in particolare, hanno restituito – prosegue il leaderdi
SI – un po’ di onore alla Repubblica, quello che invece la destra ha
trascinato nel fango con il suo immobilismo durato due anni, con la sua
ipocrisia, e anche con la sua complicità con il criminale di guerra
Netanyahu.
Questo andrà nei libri di storia: qualcuno scriverà che mentre c’era il
genocidio del popolo palestinese – conclude Fratoianni – e il governo non
diceva una parola e non faceva niente, c’erano milioni e milioni di
italiani che esprimevano pacificamente la propria indignazione .
Lo rende noto l’ufficio stampa Roma, 14 ottobre 2025
