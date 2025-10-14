Close Menu
Campania

CS – ACI Napoli, istituito il Premio “Mondoauto” nell’ambito del Premio Giornalistico Nazionale “Mimmo Ferrara”

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 14 October 2025
*comunicato stampa del 14 ottobre 2025*
*Istituito il Premio “Mondoauto” nell’ambito del Premio Giornalistico
Nazionale “Mimmo Ferrara”*
L’Automobile Club Napoli ha istituito il *Premio “Mondoauto”*, nell’ambito
della nona edizione del *Premio Giornalistico Nazionale “Mimmo Ferrara”*,
come segno di gratitudine e stima verso il giornalista *Mimmo Ferrara*,
cofondatore – insieme all’attuale direttore responsabile *Antonio Coppola*
– della rivista *Mondoauto*, organo ufficiale d’informazione dell’Ente
inviato ai 20mila Soci partenopei e, attraverso i 98 Automobile Club
territoriali, a oltre un milione di Soci ACI in tutta Italia.
Il riconoscimento, promosso da ACI Napoli, intende rendere omaggio a una
figura che ha contribuito in modo determinante alla nascita e alla crescita
di una pubblicazione che da oltre quarant’anni diffonde la cultura
della *mobilità
responsabile*. Il *Premio Mondoauto* mira a mantenere alta l’attenzione sui
temi della mobilità, della sicurezza e dell’educazione stradale,
valorizzando il ruolo del giornalismo come strumento di sensibilizzazione e
prevenzione, nel solco dei valori di etica e rigore professionale che hanno
sempre contraddistinto l’attività di Mimmo Ferrara.
Possono partecipare giornalisti autori di articoli, inchieste o servizi –
scritti, audio o video – pubblicati o trasmessi tra l’*1 dicembre 2024 e il
30 ottobre 2025* su testate giornalistiche regolarmente registrate. I
lavori dovranno pervenire entro il *15 novembre 2025* all’indirizzo
Il vincitore riceverà una *targa commemorativa*, l’*associazione all’ACI* e
un *corso di guida sicura* presso il Centro ACI-Sara di Vallelunga.
L’assegnazione avverrà nell’ambito della cerimonia di premiazione del *Premio
Mimmo Ferrara* prevista per il *13 dicembre 2025* presso la sede
dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, a Napoli.
__________________________________

