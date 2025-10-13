1013 Federico Buffa_Teatro Civico

Close Menu
(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2025

Teatro Civico La Spezia
Stagione teatrale 2025-26/Cartellone extra abbonamento
Giovedì 6 novembre 2025 (ore 21)
IMARTS
presenta
FEDERICO BUFFA
a teatro con
LA MILONGA DEL FÚTBOL
regia Pierluigi Iorio
con Alessandro Nidi e Mascia Foschi
direzione musicale e musiche originali di Alessandro Nidi
light designer Francesco Adinolfiproduzione IMARTS – International Music and Arts
La Spezia, 13 ottobre 2025 – Giovedì 6 novembre 2025 (ore 21) Federico Buffa sarà in scena al Teatro Civico con il suo spettacolo La Milonga del Fútbol.
Prodotto da International Music and Arts con la regia di Pierluigi Iorio, La Milonga del Fútbol racconta la storia e le gesta di tre delle più grandi personalità calcistiche di tutti i tempi, tre calciatori argentini entrati anche nel mito del calcio italiano.
Federico Buffa, il più grande storyteller sportivo italiano, porta gli spettatori in un viaggio alla scoperta di tre leggende come Renato Cesarini, Omar Sivori e Diego Armando Maradona, in un racconto fatto di sport ma anche di passione, romanticismo e italianità.
Renato Cesarini, un funambolo del gol, scoprirà Omar Sivori e lo porterà in Italia. Ci si riferisce a lui quando si parla di “Zona Cesarini”, per aver segnato il gol negli ultimi secondi prima del fischio finale.
Omar Sivori, talentuoso e irriverente, incantava l’Argentina degli anni ’50 nel pieno del boom economico.
Diego Armando Maradona, el pibe de oro, il più grande di sempre, col suo calcio spettacolare e fantasioso divenne un idolo degli anni ‘80 –‘90 per un popolo che usciva dai problemi della recessione e della dittatura del Generale Videla.

