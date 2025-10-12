Close Menu
COMUNICATO STAMPA – ZANGRILLO A GENOVA PER LE CELEBRAZIONI IN ONORE DI CRISTOFORO COLOMBO

(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sun 12 October 2025 ZANGRILLO A GENOVA PER LE CELEBRAZIONI IN ONORE DI CRISTOFORO COLOMBO
Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha partecipato, in rappresentanza del Governo e del Presidente del Consiglio dei ministri, alla Cerimonia Colombiana, che si è svolta nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, a Genova, nel giorno dell’anniversario della scoperta dell’America, il 12 ottobre del 1492.
“Colombo fu un uomo mosso non solo da un’idea, ma da una visione che superava i confini del suo tempo. Ebbe il coraggio di solcare oceani che per molti apparivano invalicabili, e di trasformare una idea, fino ad allora solo fantasiosa, in realtà concreta con la capacità di aprire nuove vie di incontro, di scambio e di conoscenza tra i popoli”, ha esordito il ministro.
Zangrillo, nel rendere omaggio all’esploratore genovese ha fatto riferimento al processo di modernizzazione della “nave” Italia. “Durante questa navigazione è fondamentale rinsaldare la solidarietà nel gruppo attraverso lo spirito di squadra. Il rispetto reciproco, il senso di responsabilità e la consapevolezza di essere parte di qualcosa di più grande sono tutti valori che Cristoforo Colombo e il suo equipaggio hanno fatto loro, giorno dopo giorno, per conoscere nuove terre”, ha sottolineato il ministro.
Durante la Cerimonia sono stati assegnati ai vincitori i Premi Colombiani a cui Zangrillo ha rivolto le congratulazioni per essersi contraddistinti ognuno nel suo campo. “Questi premi non vogliono essere soltanto un riconoscimento simbolico, ma qualcosa di più: promuovono l’idea che l’eccellenza non sia mera rarità, ma una meta da perseguire con costanza e passione. In questo modo la figura di Cristoforo Colombo diventa simbolo di esplorazione e attraverso questi riconoscimenti, si rinnova l’impegno a mantenere saldi valori come la curiosità e il coraggio civile”, ha concluso il titolare del Dicastero della Funzione pubblica.
