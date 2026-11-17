(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - Roma, 16 nov. – "I dati del nuovo rapporto della Ragioneria Generale dello Stato confermano drammaticamente quello che denunciamo da tempo: il Servizio Sanitario Nazionale è stato calpestato per favorire una pericolosa deriva privatistica. Non si trovano le risorse per assumere medici e infermieri o per abbattere le liste d'attesa, ma si continuano a dirottare miliardi altrove, lasciando che siano i cittadini a pagare di tasca propria il diritto costituzionale alla salute. La fotografia del 2025 certifica un vero e proprio disastro programmatico. A fronte di una spesa pubblica inchiodata al palo, i pagamenti diretti 'out of pocket' delle famiglie subiscono un'impennata del 6,1%, volando a 49,2 miliardi di euro. Una crescita a ritmi folli che dimostra il fallimento delle politiche governative. Quasi la metà di questa spesa serve a pagare visite specialistiche e interventi nel privato, perché il pubblico è ormai al collasso e incapace di dare risposte nei tempi previsti. A pagare il prezzo di questa scellerata gestione sono anche i territori, con i disavanzi delle Regioni che schizzano a 3,53 miliardi di euro (+40% in un solo anno, il livello più alto del decennio) e ben 15 amministrazioni in rosso. Una voragine alimentata dall'esplosione dei costi per beni, servizi e prestazioni acquistate dai privati accreditati, senza che l'esecutivo metta in campo una vera programmazione strutturale. Il vero investimento che questo Governo continua a rifiutarsi di fare è sul personale sanitario e sulle vere priorità del Paese. È inaccettabile che non si trovino le risorse adeguate per la sanità pubblica e per assumere stabilmente chi ogni giorno tiene in piedi i reparti, mentre si continuano a privilegiare logiche che spingono i cittadini verso i centri privati e si sottraggono fondi preziosi alla salute per destinarli ad altri capitoli di spesa, come confermato dallo schema di decreto del Ministero della Difesa trasmesso alle Camere lo scorso 30 ottobre, che prevede un ulteriore e salatissimo esborso di ben 7,3 miliardi di euro per l'acquisto di 115 caccia F-35. Il Servizio Sanitario Nazionale si difende investendo sui professionisti, sulle tecnologie e sulla sanità territoriale, non trasformando la salute in un lusso per chi se lo può permettere". Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella senatore del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della Commissione Affari Sociali e Sanità di Palazzo Madama.
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