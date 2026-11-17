(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - "È giusta la decisione del Consiglio Ue di introdurre nuove sanzioni contro i responsabili delle operazioni di disinformazione e degli attacchi informatici riconducibili alla Russia. È un segnale importante: la sicurezza delle nostre democrazie passa anche dalla capacità di contrastare chi tenta di condizionare il dibattito pubblico, alimentare divisioni e colpire le infrastrutture digitali dei Paesi europei attraverso l'attività degli hacker. La guerra ibrida è una minaccia concreta e lo abbiamo visto con maggiore intensità in queste settimane. L'Europa fa bene a dotarsi di strumenti per individuare e sanzionare chi agisce contro la sua stabilità e la sua sovranità. La libertà di informazione e la solidità delle istituzioni democratiche sono beni da difendere ogni giorno. Su questo terreno serve un'Ue sempre più consapevole e determinata, capace di agire in coordinamento"
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