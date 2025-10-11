(AGENPARL) – Sat 11 October 2025 *Gaza. Fratoianni (Avs), imbarazzante Tajani con il post con la bandiera
italiana a Gaza*
Francamente dovrebbe mettere un poco in imbarazzo il ministro Tajani quel
post social da Gaza con la bandiera italiana che lui ha ripreso per un po’
di propaganda a buon mercato. Con quel video e con quella foto, il post
ringraziava gli italiani per le manifestazioni a sostegno dei palestinesi e
contro l’inazione del governo Meloni. È proprio un’altra storia
rispetto a quanto hanno cercato di far credere.
Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti a margine dei
lavori della Direzione nazionale di Sinistra Italiana in corso a Terni.
Lo rende noto l’ufficio stampa Terni, 11 ottobre 2025
