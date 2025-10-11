(AGENPARL) – Sat 11 October 2025 AGENDA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE
DA LUNEDÌ 13 A DOMENICA 19 OTTOBRE 2025
Lunedì 13 ottobre
Ore 9.30, Santena, piazza Visconti Venosta 2, il presidente Cirio, l’ assessore Gallo e il sottosegretario Porchietto intervengono al convegno “Intelligenza Artificiale e PA – una concreta prospettiva”
Ore 9,30, Cuneo, l’ a ssessore Tronzano interviene in video collegamento alla conferenza stampa “Situazione economica congiunturale della provincia di Cuneo”
Ore 11, Novara, Centro Commerciale San Martino 2, via Porzio Giovanola 6, l’ assessore Marnati partecipa all’inaugurazione della sede del gruppo ODV della Polizia di Stato
Ore 12.30 Volpedo (AL), piazzetta Quarto Stato, il s ottosegretario Porchietto interviene alla consegna del premio Quarto Stato
Ore 15, Bruxelles, il presidente Cirio partecipa alla Plenaria del Comitato delle Regioni
Martedì 14 ottobre
Bruxelles, il presidente Cirio partecipa alla Plenaria del Comitato delle Regioni
Ore 9.30, Torino, Museo Nazionale del Cinema, via Montebello 20, l’ a ssessore Tronzano interviene alla IV edizione del AI&VR Festival
Ore 9.40, Novara, Centro Ipazia, corso Trieste 15A, l’ assessore Marnati partecipa all’inaugurazione dei Laboratori ad alta sicurezza biologica (BSL-3/BRL)
Ore 10, Torino, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, il vicepresidente Chiorino partecipa alla 75 a Giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro
Ore 10.30, Avigliana (TO), via Luther King 9/11, l’ a ssessore Tronzano partecipa all’inaugurazione della sede di Azimut Yachts Avigliana
Ore 11, Torino, Heritage Hub, via Plava 80, il vicepresidente Chiorino partecipa a “Next Land – Future Days”
Ore 17.30, Torino, ESCP Business School – Turin Campus, via Doria 27, l’ a ssessore Tronzano partecipa all’incontro “Il nuovo piano regolatore. Disegnare oggi la Torino del futuro”
Ore 18, Roma, Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel, piazza della Repubblica 48. l’ assessore Bongioanni partecipa all’evento dell’Enoteca del Roero ed a seguire alla presentazione dell’accordo Agea-Arpea
Ore 18.30, Biella, Seminario Vescovile, via dei Seminari 9, il vicepresidente Chiorino partecipa a “L’arma dei carabinieri al servizio del territorio”
Mercoledì 15 ottobre
Bruxelles, il presidente Cirio partecipa alla Plenaria del Comitato delle Regioni
Ore 10, Vercelli, via Derna 16, il vicepresidente Chiorino partecipa all’inaugurazione dell’edificio scolastico per l’infanzia “C. Collodi”
Ore 10, Novara, viale Gherzi 31, l’ assessore Marnati partecipa all’inaugurazione del nuovo stabilimento GlobalWafers MEMC Electronic Materials SpA
Ore 10, Novara, l’ a ssessore Chiarelli si reca in visita alla Cupola di San Gaudenzio
Ore 10.45, Torino, Museo Nazionale dell’Automobile, l’ a ssessore Tronzano interviene alla presentazione dell’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana e sui servizi per la mobilità
Ore 12, Novara, auditorium della Banca Popolare di Novara, via Negroni 12, l’ a ssessore Chiarelli partecipa alla conferenza stampa del “Nu Festival”
Ore 14.30, Maggiora (NO), l’ as s e ssore Chiarelli si reca in visita visiterà al Municipio di Maggiora
Ore 15.30, Boca (NO), l’ as sessore Chiarelli si reca in visita al Santuario del Crocifisso
Ore 15.30, Torino, Biblioteca civica Calvino, Lungo Dora Agrigento 94, l’ assessore Gabusi partecipa al convegno “Venticinque anni dall’alluvione a Torino: 13-16 ottobre 2000”
Ore 16.30, Romagnano Sesia (NO), corso Roma 62, l’ a ssessore Chiarelli si reca in visita a Villa Caccia
Ore 17, Torino, Sermig Arsenale della Pace, piazza Borgo Dora 61, l’ a ssessore Tronzano interviene al convegno “Dieci anni di Odontoiatria sociale a Torino: il modello del Coordinamento Cittadino”
Giovedì 16 ottobre
Ore 8.30, Torino, via San Secondo 29, l’ a ssessore Chiarelli partecipa al convegno sull’epilessia
Ore 9.30, Roma, Palazzo Poli, il presidente Cirio partecipa all’audizione per Alba Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027
Ore 11.30, Rivalta di Torino (TO), Silco, Quinta Strada 9, l’ a ssessore Tronzano partecipa a “Open house 2025 – Cuore e macchine”
Ore 15, Torino, Centro Congressi Lingotto, il presidente Cirio porta il saluto al Congresso nazionale forense
Ore 17, Cuneo, via Pascal 7, l’ assessore Gallo interviene alla conferenza stampa di presentazione della Notte delle Streghe e della Festa del Marrone
Ore 17.30, Roma, Camera dei Deputati, Sala stampa, il s ottosegretario Porchietto interviene all’evento “AI e Cybersicurezza impatto dell’intelligenza artificiale su società e istituzioni”
Ore 18, Torino, via Doria 7, l’ assessore Tronzano partecipa all’inaugurazione del “Flagship Store Galup”
Venerdì 17 ottobre
Ore 9, Reggio Calabria, Altafiumara Resort, via Fiumara Alta 10, il vicepresidente Chiorino partecipa alla 37 a edizione del seminario di formazione europea organizzato dal Ciofs
Ore 9, Novara, Istituto Salesiano San Lorenzo, Baluardo Lamarmora 14A, l’ assessore Marnati interviene al convegno “Intelligenza Artificiale e Produzioni animali”, organizzato dal Lions Club Novara
Ore 10.30, Torino, via Vela 17, il presidente Cirio, l’ assessore Tronzano e il sottosegretario Porchietto (ore 11) partecipano all’Assemblea pubblica 2025 dell’Unione Industriali di Torino
Ore 10.30, Torino, piazza Vittorio Veneto, l’ assessore Gallo e il s ottosegretario Porchietto intervengono all’inaugurazione di “Altissime – Torino incontra le sue montagne”
Ore 11, Cuneo, Sala San Giovanni, via Roma 4, l’ assessore Bongioanni interviene all’inaugurazione della 26 a Fiera del Marrone
Ore 12.15, Torino Pacific Hotel Fortino, strada del Fortino 36, il presidente Cirio partecipa al Climmar Congress 2025
Ore 13.45, Baveno (VB), Hotel Dino, il sottosegretario Preioni partecipa al convegno “Think Tomorrow Now – 1° Think Tank delle Cure primarie”
Ore 15.30, Milano, Palazzo Lombardia, l’ a ssessore Chiarelli partecipa alla Commissione culturale interregionale
Ore 17, Acqui Terme (AL), Teatro Ariston, l’ assessore Bussalino partecipa alla 58 a edizione del Premio Acqui Storia
Ore 17, Asti, Teatro Alfieri, l’ assessore Gabusi partecipa all’assemblea dell’Unione Industriale della Provincia di Asti “Made in Asti – Impresa, Identità e Futuro”
Ore 17, Reggia di Venaria, il s ottosegretario Porchietto partecipa alla cerimonia per i 20 anni dell’azienda Aizoon
Ore 18.30, Calosso (AT), Salone Don Monticone, piazza Sant’Alessandro, l’ assessore Gabusi partecipa all’inaugurazione della 25 a Fiera del Rapulè
Ore 19.30, Castagneto PO (TO), Villa Cimena, il s ottosegretario Porchietto partecipa all’evento organizzato da The Golden Spoon
Ore 21, Isola Sant’Antonio (AL), Sala Polifunzionale, l’ assessore Riboldi partecipa alla serata informativa organizzata dall’AIDO Intercomunale Tortona e Bassa Valle Scrivia
Sabato 18 ottobre
Ore 9, Orta San Giulio (VB), Hotel San Rocco, l’ assessore Riboldi si collega in video per portare il proprio saluto al 3° Congresso regionale AICPR 2025 “Aggiornamenti in Cardiologia – Preventiva e riabilitativa”
Ore 9.30, Milano, Teatro alla Scala, l’ assessore Chiarelli partecipa al convegno “Futura, nuovi sguardi per la cultura”
Ore 9.30, Venaria Reale (TO), Citroniera della Reggia, l’ assessore Bongioanni partecipa ai festeggiamenti per il 40° anniversario di Unpli Piemonte
Ore 10, Savigliano (CN), piazza Misericordia, l’ assessore Gallo interviene alla celebrazione dei 175 anni dalla fondazione della Soms
Ore 10.30, Baveno (VB), Grand Hotel Dino, l’ assessore Riboldi partecipa in collegamento video a “Think Tomorrow Now”
Ore 11, Caresanablot (VC), Vercelli Fiere, l’ assessore Bongioanni incontra le società sportive vercellesi
Ore 11.30, Montiglio Monferrato (AT), Montexpo, Sp34, il presidente Cirio partecipa all’inaugurazione del nuovo Poliambulatorio Medico Specialistico
Ore 15, Pieve Vergonte (VB), Chiesa parrocchiale, il sottosegretario Preioni partecipa alla presentazione del volume “La Pieve del Vergonte tra storia, arte e fede”
Ore 15.30, Cuneo, via Teatro Toselli 9, l’ assessore Gallo interviene alla celebrazione dei 100 anni dalla fondazione del Rotary Club di Cuneo
Ore 18, Crodo (VB), Foro Boario, il sottosegretario Preioni partecipa alla première del documentario “Cravariola l’Alpe della Dote”
Domenica 19 ottobre
Ore 10, Mombercelli (AT), piazza Unione Europea, l’ assessore Gabusi partecipa alla 44 a Fiera nazionale del Tartufo Bianco
Ore 11, Moncalvo (AT), piazza Carlo Alberto, l’ assessore Gallo partecipa alla 71 a Fiera nazionale del Tartufo
Ore 16.30, Re (VB), Basilica, il sottosegretario Preioni partecipa alla S. Messa in occasione della dedicazione del parco nazionale della Val Grande alla Madonna del Sangue di Re
Gli eventuali aggiornamenti di questa agenda vengono pubblicati durante la settimana su [ https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta | https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta ]
Gianni Gennaro,
Regione Piemonte
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei
