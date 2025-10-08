operativo Ryanair winter 2025

(AGENPARL) – Wed 08 October 2025 RYANAIR LANCIA L’OPERATIVO INVERNALE 2025 PER LA PUGLIA
46 ROTTE, 4 AEREI ($400M INV) & OLTRE 5 MILIONI DI PASSEGGERI ALL’ANNO
Ryanair, la compagnia aerea No. 1 in Italia, oggi (8 ottobre) ha annunciato il suo operativo invernale 2025 per la Puglia, con oltre 600 voli settimanali su 46 rotte da/per Bari e Brindisi, incluse due nuove rotte invernali a Bari da/per Bucarest Băneasa e Bratislava. L’operativo di Ryanair per l’inverno 2025 sarà operato con i 4 aeromobili basati in Puglia, che rappresentano un investimento di $400 milioni di dollari, e supporterà oltre 4.000 posti di lavoro nella Regione, contribuendo al contempo alla connettività per i cittadini pugliesi e al turismo in entrata durante tutto l’anno.
L’operativo invernale 2025 di Ryanair in Puglia prevede:
46 rotte in totale (34 a Bari e 12 a Brindisi)
2 nuove rotte a Bari da/per Bucarest Baneasa e Bratislava
4 aerei – $400 milioni di investimento (3 a Bari e 1 a Brindisi)
Oltre 5 milioni di passeggeri all’anno
Il supporto ad oltre 4.000 posti di lavoro nella Regione Puglia, inclusi oltre 120 posti di lavoro altamente retribuiti nell’aviazione
Ryanair opera da/per la Puglia da 21 anni, dove ha trasportato finora oltre 58 milioni di passeggeri, e mira a continuare a investire e far crescere il traffico nella regione Puglia e in Italia. Per promuovere ulteriormente il traffico e il turismo in Italia, Ryanair invita il Governo italiano e le Regioni a abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, come già fatto da Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia e, per gli aeroporti con UN traffico fino a 5 milioni di passeggeri, dalla Sicilia. Qualora il Governo italiano abolisse l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, aumentando il traffico a 80 milioni di passeggeri all’anno, creando 1.500 nuovi posti di lavoro Ryanair e oltre 250 nuove rotte.
Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha detto:
“In qualità di compagnia aerea numero 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il suo programma invernale 2025 per la Puglia con un totale di 43 rotte, inclusi 2 nuovi ed entusiasmanti collegamenti da/per Bari verso Budapest e Bratislava, che riflettono l’impegno di Ryanair nello sviluppo della regione Puglia. Per favorire ulteriormente la crescita del traffico e del turismo in Italia, Ryanair invita il Governo italiano e le Regioni ad abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, come già fatto da Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia e, per gli aeroporti con un traffico fino a 5 milioni di passeggeri, dalla Sicilia. Del resto, la riduzione dei costi di accesso e l’eliminazione dell’addizionale municipale si sono dimostrate molto efficaci nel generare una trasformazione positiva in termini di connettività, turismo e crescita occupazionale in queste Regioni, dove abbiamo aggiunto 8 aeromobili e nuove rotte da quando l’addizionale municipale è stata abolita”.
Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia, ha detto:
