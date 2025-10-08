Close Menu
mercoledì 8 Ottobre 2025
Invito stampa – Celebrazione 212° anniversario nascita del Maestro Verdi. Venerdì 10 ottobre, ore 11.30, Monumento p. della Pace

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Wed 08 October 2025 Cerimonia
in onore di
Giuseppe Verdi
Nel 212° anniversario
della nascita del Maestro
INVITO
10 OTTOBRE 2025
ORE 11.30
MONUMENTO
A GIUSEPPE VERDI
PARMA, PIAZZA DELLA PACE
Michele Guerra
Presidente
CORO DEL TEATRO REGIO
DI PARMA
Luciano Messi
Sovrintendente
CORALE
GIUSEPPE VERDI
invitano
Maestro del coro
Martino Faggiani
La S.V.
alla Cerimonia
in onore di
Giuseppe Verdi
Pianoforte
Gianluca Ascheri
Con la partecipazione
di istituzioni
e associazioni cittadine,
International Friends
of Festival Verdi,
Associazione
Viva Verdi di Norimberga
IL FESTIVAL VERDI È REALIZZATO

