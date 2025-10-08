(AGENPARL) – Wed 08 October 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**
Comunicato del 08/10/2025, ore 10:12
Consiglio
III commissione: sì al debito fuori bilancio
**Parere favorevole con 4 sì e 4 astensioni della commissione guidata da Stauder al disegno di legge 54/25 del presidente della provincia. Programmata per i primi mesi del 2026 un’audizione sul finanziamento dei Comuni.** Riunita questa mattina sotto la guida di Harald Stauder, la ha discusso il disegno di legge provinciale n. “Debito fuori bilancio” (presidente della Provincia Kompatscher), dando a esso parere positivo con 4 voti favorevoli (presidente Stauder, conss. Waltraud Deeg, Arnold Schuler e Angelo Gennaccaro) e 4 astensioni (conss. Andreas Leiter Reber, Brigitte Foppa, Bernhard Zimmerhofer e Paul Köllensperger).
Come risulta dalla, nell’ambito dell’armonizzazione dei sistemi contabili prevista dalla lp 11/2014 è necessario che “per i debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, venga presentato apposito disegno di legge provinciale, al fine di riconoscere la legittimità di tali debiti”. Nel disegno di legge in questione, si tratta tra l’altro del gettone di presenza per sopralluoghi, della partecipazione al progetto interregionale della Regione Lombardia “Riuso in ASP del Software Celiachi@_RL in modalità “ASP, della gestione del servizio mensa presso il Centro di Formazione Professionale di Brunico, del contratto di locazione di un immobile per un punto logistico del Servizio strade Val Pusteria, di copie eccedenti la Convenzione CONSIP – contratto di noleggio fotocopiatrici.
Nell’ambito della seduta è inoltre proseguita la trattazione della richiesta di Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) di un’audizione sul tema del finanziamento dei Comuni, giá accolta dalla commissione nella seduta del 15 settembre scorso. “Abbiamo stabilito”, così il pres. Stauder, “che l’audizione si svolgerà nei primi mesi del 29026”.
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
