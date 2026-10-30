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Politica Interna

DE CORATO(FDI): «DOPPIA MORALE DELLA SINISTRA ITALIANA: GIUSTIFICA CHI SPACCA LE VETRINE, MA TACE SULLE CARICHE NELLA SPAGNA DI SÁNCHEZ»

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - [image: logo_camera_social.jpg]

*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d'Italia*

*DE CORATO(FDI): «DOPPIA MORALE DELLA SINISTRA ITALIANA: GIUSTIFICA CHI
SPACCA LE VETRINE, MA TACE SULLE CARICHE NELLA SPAGNA DI SÁNCHEZ».*

*Milano, 29 ottobre 2026 – *«È davvero sconcertante il doppio standard
della sinistra italiana, sempre pronta a coccolare e prendere a modello il
socialista Pedro Sánchez, ma improvvisamente silenziosa davanti alle
immagini che arrivano dalla Spagna. A Madrid, dopo la terribile tragedia
ferroviaria di Toledo, la polizia ha disperso i manifestanti che chiedevano
le dimissioni del Governo con cariche, gas urticanti e fucili con
proiettili di gomma. Eppure, in Italia, quando durante le manifestazioni
vengono spaccate vetrine, devastati negozi e aggredite le Forze
dell'Ordine, c'è sempre qualche esponente della sinistra pronto a invitare
a "comprendere le ragioni della protesta", a cercare giustificazioni e a
puntare il dito contro l'intervento della polizia. Dove sono oggi questi
paladini della libertà di manifestare? Dove sono le indignazioni, le accuse
di repressione e le lezioni di democrazia? Forse quando a ordinare le
politiche di sicurezza è un Governo socialista tutto diventa
improvvisamente accettabile? Sia chiaro: Chi commette violenze, lancia
oggetti o aggredisce gli agenti deve sempre essere condannato, in Italia
come in Spagna. Ma proprio per questo non possiamo accettare che la
sinistra utilizzi due pesi e due misure a seconda del colore politico di
chi governa. Se immagini analoghe fossero arrivate dall'Italia con il
Governo Meloni, avremmo già assistito a interrogazioni parlamentari,
richieste di dimissioni e accuse di autoritarismo. Con Sánchez, invece, il
silenzio è assordante. La libertà di manifestare e il rispetto delle Forze
dell'Ordine non possono essere principi a corrente alternata. La sinistra
italiana abbia almeno il coraggio di essere coerente e di applicare al suo
amato Sánchez lo stesso metro di giudizio che pretende di imporre al
Governo italiano».

Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi *Riccardo De Corato.*

(AGENPARL)
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