Manovra, Nevi (FI): “Intervento equilibrato con visione di lungo termine

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - "Quella proposta dal Governo è una manovra finanziaria molto equilibrata, attenta ai bisogni delle famiglie, delle imprese e alla crescita economica che tiene i conti in ordine e al tempo stesso ridistribuisce risorse a chi ne ha più bisogno, quindi una manovra dal nostro punto di vista veramente perfetta". Lo ha detto il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi, ospite di Agorà Extra.
"Fra gli alleati c'è stato ascolto reciproco, capacità di sintesi e sono stati messi in evidenza gli elementi strategici, di visione a lungo termine".
L'esponente azzurro entra nel dettaglio: "La manovra che parla all'Italia che lavora, all'Italia delle persone per bene che ogni giorno tirano sù la famosa saracinesca cercando di portare avanti la propria attività. L'intervento del Governo manda un segnale molto forte ai giovani e agli anziani, rivolgendosi a chi ne ha più bisogno.
Infine, riteniamo il tema della casa molto importante, in particolare la cedolare secca sui negozi perché come Forza Italia siamo preoccupati anche dello spopolamento dei centri storici" la conclusione di Nevi.
(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - "Quella proposta dal Governo è una manovra finanziaria molto equilibrata, attenta ai bisogni delle famiglie, delle imprese e alla crescita economica che tiene i conti in ordine e al tempo stesso ridistribuisce risorse a chi ne ha più bisogno, quindi una manovra dal nostro punto di vista veramente perfetta". Lo ha detto il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi, ospite di Agorà Extra.