Close Menu
Trending
sabato 31 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Manovra, Nevi (FI): “Intervento equilibrato con visione di lungo termine

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - "Quella proposta dal Governo è una manovra finanziaria molto equilibrata, attenta ai bisogni delle famiglie, delle imprese e alla crescita economica che tiene i conti in ordine e al tempo stesso ridistribuisce risorse a chi ne ha più bisogno, quindi una manovra dal nostro punto di vista veramente perfetta". Lo ha detto il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi, ospite di Agorà Extra.
"Fra gli alleati c'è stato ascolto reciproco, capacità di sintesi e sono stati messi in evidenza gli elementi strategici, di visione a lungo termine".
L'esponente azzurro entra nel dettaglio: "La manovra che parla all'Italia che lavora, all'Italia delle persone per bene che ogni giorno tirano sù la famosa saracinesca cercando di portare avanti la propria attività. L'intervento del Governo manda un segnale molto forte ai giovani e agli anziani, rivolgendosi a chi ne ha più bisogno.
Infine, riteniamo il tema della casa molto importante, in particolare la cedolare secca sui negozi perché come Forza Italia siamo preoccupati anche dello spopolamento dei centri storici" la conclusione di Nevi.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl