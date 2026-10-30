CROAZIA: Sono stati presentati nuovi programmi e regolamenti a sostegno dell’agricoltura, della pesca e della protezione degli animali, nonché misure per rafforzare la competitività e mitigare i danni alla produzione

Sono stati presentati nuovi programmi e regolamenti a sostegno dell’agricoltura, della pesca e della protezione degli animali, nonché misure per rafforzare la competitività e mitigare i danni alla produzione.

Il vice primo ministro della Repubblica di Croazia e ministro dell’Agricoltura, delle Foreste e della Pesca, David Vlajčić, e i suoi collaboratori hanno presentato in una conferenza stampa due progetti di programma e quattro proposte di ordinanza che saranno sottoposti a consultazione pubblica. I programmi e le ordinanze presentati riguardano il sostegno all’agricoltura, alla pesca e all’apicoltura, la promozione dei prodotti croati e la tutela degli animali.

“Questi sei provvedimenti riguardano diversi ambiti, ma il nostro obiettivo è lo stesso: aiutare chi ne ha bisogno e risolvere i problemi che i nostri agricoltori, apicoltori, produttori e comunità locali affrontano quotidianamente. Continuiamo ad aiutare chi ha subito danni, a sostenere la promozione dei prodotti croati sui mercati internazionali e a garantire norme più chiare per il lavoro nei campi”, ha sottolineato il Ministro Vlajčić .



Il programma di sostegno per la cura degli animali domestici abbandonati, smarriti e/o temporaneamente sequestrati per il periodo 2027-2029 prevede uno stanziamento di 50.000 euro all’anno, per un totale di 150.000 euro in tre anni. Il sostegno è destinato agli enti locali per finanziare i costi di cura degli animali, compresa la garanzia di un alloggio adeguato, dell’alimentazione e delle cure veterinarie. La prosecuzione del Programma faciliterà l’adempimento degli obblighi degli enti locali in materia di tutela degli animali e contribuirà alla sicurezza dei cittadini, riducendo il rischio di danni alle colture agricole, incidenti stradali e diffusione di malattie infettive.



È stata inoltre presentata una bozza del Programma per il cofinanziamento della partecipazione organizzata di imprenditori croati alle principali fiere e competizioni internazionali all’estero per il periodo 2027-2029 . Per l’attuazione del Programma sono stati stanziati 600.000 euro all’anno, ovvero un totale di 1,8 milioni di euro per un triennio. L’obiettivo del Programma è promuovere i prodotti agricoli e alimentari croati, aumentarne la notorietà e rafforzarne la presenza sul mercato internazionale. L’importo massimo del sostegno per beneficiario sarà di 50.000 euro e ciascun beneficiario potrà presentare domanda per un massimo di cinque importanti fiere o competizioni internazionali all’anno. Il Programma rappresenta la continuazione del precedente sostegno per il periodo 2024-2026. È stata inoltre presentata una proposta di Ordinanza di modifica dell’Ordinanza sull’attuazione della misura IV.1.



Nell’ambito del Programma per la pesca e l’acquacoltura della Repubblica di Croazia per il periodo 2021-2027 , è stato presentato anche il documento “Piani di produzione e commercializzazione”. Le modifiche proposte regolano in modo più preciso il calcolo dell’importo massimo del sostegno per le organizzazioni e le associazioni di produttori, tenendo conto del momento in cui i membri acquisiscono lo status di organizzazione riconosciuta e del valore della produzione che immettono sul mercato. Viene inoltre chiarito il calcolo del valore della produzione nell’anno di riconoscimento dell’organizzazione e vengono armonizzate le scadenze per la presentazione delle domande di sostegno.



Il quarto atto presentato è una proposta di ordinanza di modifica dell’ordinanza sull’attuazione del Programma di sostegno statale per la compensazione della riduzione di valore dei suini da ingrasso consegnati per la macellazione dalla Zona di restrizione III a causa dell’applicazione di misure speciali per il controllo della peste suina africana.Le modifiche prevedono l’estensione del periodo di ammissibilità degli animali al sostegno fino al 31 agosto 2026, nonché la definizione delle scadenze per la presentazione delle domande e della documentazione necessaria. Il sostegno consente di compensare le perdite dovute alla riduzione del valore di mercato dei suini da ingrasso consegnati per la macellazione da allevamenti situati nella zona di restrizione III, fino a un importo pari al 15% del prezzo di mercato nella settimana di consegna. Sono previsti fondi aggiuntivi per un importo di 4 milioni di euro per la prosecuzione dell’attuazione della misura nel 2026, e oltre 15,5 milioni di euro di sostegno sono già stati erogati per gli animali consegnati per la macellazione entro il 28 febbraio 2026.



Il Ministro ha inoltre annunciato una prossima riunione del quartier generale per la peste suina africana per esaminare la situazione attuale e l’attuazione delle misure, in particolare in vista del prossimo periodo di macellazione dei suini.



“Ci troviamo di fronte alla macellazione dei suini, parte della nostra tradizione e della vita rurale. Vogliamo che si svolga pacificamente e senza nuovi problemi, quindi invito tutti gli allevatori di suini a continuare ad aderire rigorosamente alle misure di biosicurezza . Ora la cosa più importante è preservare quanto abbiamo ottenuto e impedire che la malattia si ripresenti nei nostri allevamenti”, ha dichiarato il Ministro Vlajčić .



L’ordinanza proposta sul tesserino di riconoscimento ufficiale degli ispettori della pesca e delle persone autorizzate, sui distintivi e sulle uniformi degli ispettori della pesca e dei comandanti di imbarcazioni garantisce una regolamentazione completa e aggiornata dei tesserini di riconoscimento ufficiali degli ispettori della pesca e delle persone autorizzate, dei distintivi e delle uniformi, con miglioramenti funzionali alle uniformi e ai dispositivi di protezione e un adattamento alle nuove condizioni di svolgimento delle funzioni ufficiali. Le modifiche proposte aggiornano la base giuridica e l’elenco delle professioni contemplate dall’ordinanza, escludendo la professione del marinaio dal suo ambito di applicazione. Vengono inoltre migliorate le specifiche tecniche delle uniformi e delle attrezzature, inclusa la possibilità di una sostituzione più frequente e di una manutenzione regolare di indumenti e calzature, una migliore impermeabilità e funzionalità durante il lavoro sul campo. L’uso di insegne e uniformi ufficiali è inoltre regolamentato in modo più chiaro al fine di impedire che vengano indossate sul campo da persone in pensione.



L’ordinanza sull’attuazione del programma di sostegno agli apicoltori per il risarcimento dei danni causati dalla moria di colonie di api nel 2026 prevede un sostegno finanziario per un valore totale di 100.000,00 euro, destinato agli apicoltori che hanno subito perdite economiche a causa dell’improvvisa cessazione della produzione. Per ricevere il sostegno, gli apicoltori devono essere registrati e avere dati aggiornati nel Registro degli apicoltori e degli apiari, e la mortalità delle api negli apiari stazionari o migratoriNel 2026, gli apicoltori dovranno essere certificati dall’Ispettorato di Stato. L’importo massimo del sostegno è di 154 euro per colonia di api e il calcolo si basa sulla perdita di profitto stimata, con una produzione media di 17 kg di miele per alveare e un prezzo di vendita di 9,05 euro al chilogrammo. Nel 2026, si prevede che fino a 15 beneficiari riceveranno il sostegno. Grazie all’attuazione del Regolamento e del Programma nel 2025, otto beneficiari, per i quali è stata accertata la morte di un totale di 364 colonie di api, hanno ricevuto un sostegno complessivo di 67.340,00 euro. Questa misura mira ad alleviare le conseguenze finanziarie del declino delle colonie di api e a fornire supporto agli apicoltori per preservare la loro produzione.



“I nostri agricoltori, apicoltori, produttori e pescatori preservano la produzione nazionale con il loro lavoro e danno vita alle nostre zone rurali. È importante per noi ascoltare i loro problemi e offrire loro condizioni di lavoro, opportunità di sviluppo e un motivo per continuare a investire nel loro futuro in Croazia”, ​​ha affermato il Ministro Vlajčić .



Alla conferenza hanno partecipato, oltre al Ministro Vlajčić, il Segretario di Stato Ivan Matijević , il Direttore della Direzione per l’allevamento e la qualità alimentare Mato Čačić, il Direttore della Direzione per la pesca Ante Mišura e il Direttore della Direzione per la politica agricola, la cooperazione UE e internazionale Dalibor Janda.

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Predstavljeni novi programi i pravilnici za potpore u poljoprivredi, ribarstvu i zaštiti životinja te mjere za jačanje konkurentnosti i ublažavanje šteta u proizvodnji

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić na konferenciji za medije sa svojim je suradnicima predstavio dva nacrta programa i četiri prijedloga pravilnika koji će biti upućeni u postupak javnog savjetovanja. Predstavljeni programi i pravilnici odnose se na potpore u poljoprivredi, ribarstvu i pčelarstvu, promociju hrvatskih proizvoda te zaštitu životinja.

„Ovih šest akata obuhvaća različita područja, ali cilj nam je isti – pomoći gdje je pomoć potrebna i rješavati probleme s kojima se naši poljoprivrednici, pčelari, proizvođači i lokalne zajednice svakodnevno susreću. Nastavljamo pomagati onima koji su pretrpjeli štetu, podupiremo promociju hrvatskih proizvoda na međunarodnim tržištima i osiguravamo jasnija pravila za rad na terenu”, istaknuo je ministar Vlajčić.



Programom potpore za zbrinjavanje napuštenih, izgubljenih i/ili privremeno oduzetih domaćih životinja za razdoblje od 2027. do 2029. godine predviđeno je 50 000 eura godišnje, odnosno ukupno 150 000 eura za trogodišnje razdoblje. Potpora je namijenjena jedinicama lokalne samouprave za financiranje troškova zbrinjavanja životinja, uključujući osiguravanje odgovarajućeg smještaja, hranidbe i veterinarske skrbi. Nastavkom Programa olakšat će se provedba obveza jedinica lokalne samouprave u području zaštite životinja te pridonijeti sigurnosti građana i smanjenju rizika od šteta na poljoprivrednim kulturama, prometnih nesreća i širenja zaraznih bolesti.



Predstavljen je i nacrt Programa za sufinanciranje organiziranog nastupa hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim sajmovima i natjecanjima u inozemstvu za razdoblje od 2027. do 2029. godine. Za provedbu Programa osigurano je 600 000 eura godišnje, odnosno ukupno 1,8 milijuna eura za trogodišnje razdoblje. Cilj Programa jest promocija hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, povećanje njihove prepoznatljivosti i jačanje prisutnosti na međunarodnom tržištu. Najviši iznos potpore po korisniku iznosit će 50 000 eura, a jedan korisnik moći će se prijaviti za najviše pet velikih međunarodnih sajmova ili natjecanja godišnje. Program predstavlja nastavak dosadašnje potpore za razdoblje od 2024. do 2026. godine.



Predstavljen je i prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište”, u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Predloženim izmjenama preciznije se uređuje izračun najvišeg iznosa potpore za organizacije proizvođača i udruženja organizacija proizvođača, uzimajući u obzir vrijeme stjecanja statusa priznate organizacije i vrijednost proizvodnje koju su članovi stavili na tržište. Također, pojašnjava se izračun vrijednosti proizvodnje u godini priznavanja organizacije te se ujednačuju rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu.



Četvrti predstavljeni akt jest prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Programa državne potpore za kompenzaciju smanjene vrijednosti tovnih svinja isporučenih na klanje iz zone ograničenja III uslijed primjene posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge. Izmjenama se predviđa produljenje razdoblja prihvatljivosti grla za ostvarivanje potpore do 31. kolovoza 2026. godine, kao i definiranje rokova za podnošenje zahtjeva i dostavu potrebne dokumentacije. Potpora omogućuje nadoknadu gubitka zbog smanjene tržišne vrijednosti tovnih svinja isporučenih na klanje iz objekata u zoni ograničenja III, u iznosu do 15 % tržišne cijene u tjednu isporuke. Za nastavak provedbe mjere u 2026. godini planirana su dodatna sredstva u iznosu od 4 milijuna eura, a dosadašnjom provedbom isplaćeno je više od 15,5 milijuna eura potpore za grla isporučena na klanje do 28. veljače 2026. godine.



Ministar je najavio i skori sastanak Stožera za afričku svinjsku kugu kako bi se sagledalo dosadašnje stanje i provedba mjera, posebno uoči nadolazećeg razdoblja svinjokolje.



„Pred nama je svinjokolja, dio naše tradicije i života na selu. Želimo da prođe mirno i bez novih problema, zato pozivam sve držatelje svinja da se i dalje strogo pridržavaju biosigurnosnih mjera. Sada je najvažnije sačuvati ono što smo postigli i spriječiti da se bolest ponovno pojavi na našim gospodarstvima”, poručio je ministar Vlajčić.



Predloženim Pravilnikom o službenoj iskaznici ribarskog inspektora i ovlaštenih osoba, znački i odori ribarskog inspektora i voditelja brodice osigurava se cjelovito i ažurirano uređenje službenih iskaznica ribarskih inspektora i ovlaštenih osoba, službene značke i odore, uz funkcionalno unapređenje odore i zaštitne opreme te prilagodbu novim uvjetima obavljanja službenih poslova. Predloženim izmjenama ažuriraju se zakonske osnove i popis radnih mjesta obuhvaćenih Pravilnikom, pri čemu se radno mjesto mornara više ne uključuje u njegov obuhvat. Unapređuju se i tehničke specifikacije odore i opreme, uključujući mogućnost češće zamjene i redovitog održavanja odjeće i obuće, bolju vodonepropusnost te funkcionalnost pri obavljanju poslova na terenu. Također, jasnije se uređuje korištenje službenih oznaka i odore kako bi se spriječilo njihovo nošenje na terenu od strane umirovljenih osoba.



Pravilnikom o provedbi Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2026. godini predviđena je financijska potpora ukupne vrijednosti 100.000,00 eura, namijenjena pčelarima koji su zbog naglog prestanka proizvodnje pretrpjeli ekonomske gubitke. Za ostvarivanje potpore pčelari moraju biti upisani i imati ažurirane podatke u Evidenciji pčelara i pčelinjaka, a pomor pčela na stacionarnim ili selećim pčelinjacima tijekom 2026. godine mora biti potvrđen inspekcijskim nadzorom Državnog inspektorata. Maksimalni iznos potpore iznosi 154 eura po pčelinjoj zajednici, a izračun se temelji na procijenjenoj izgubljenoj dobiti, uz prosječnu proizvodnju od 17 kg meda po košnici i prodajnu cijenu od 9,05 eura po kilogramu. U 2026. godini očekuje se do 15 korisnika potpore. Provedbom Pravilnika i Programa u 2025. godini osam korisnika, kojima je potvrđen pomor ukupno 364 pčelinje zajednice, ostvarilo je potporu u ukupnom iznosu od 67.340,00 eura. Ovom mjerom nastoje se ublažiti financijske posljedice pomora pčelinjih zajednica i pružiti podrška pčelarima u očuvanju njihove proizvodnje.



„Naši poljoprivrednici, pčelari, proizvođači i ribari svojim radom čuvaju domaću proizvodnju i daju život našim ruralnim krajevima. Važno nam je slušati njihove probleme i osigurati im uvjete za rad, mogućnost razvoja i razlog da nastave ulagati u svoju budućnost u Hrvatskoj”, poručio je ministar Vlajčić.



Na konferenciji su, uz ministra Vlajčića, sudjelovali državni tajnik Ivan Matijević, ravnatelj Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane Mato Čačić, ravnatelj Uprave ribarstva Ante Mišura te ravnatelj Uprave za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju Dalibor Janda.