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Emilia Romagna

Change the World Day Piacenza: 140 studenti ambasciatori per un giorno a confronto su intelligenza artificiale e scuola

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Comune di Piacenza

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - Gentilissimi, in allegato il comunicato stampa relativo all'evento "Change
the World Day Piacenza".

Le foto dell'evento sono disponibili nella cartella Drive all'indirizzo

*Oggetto: Change the World Day Piacenza: 140 studenti ambasciatori per un
giorno a confronto su intelligenza artificiale e scuola*

Centoquaranta studenti piacentini dei licei Colombini e Respighi si sono
ritrovati nei giorni scorsi presso il Laboratorio Aperto nell'ex Chiesa del
Carmine, per celebrare il "Change the World Day Piacenza", evento promosso
da Associazione Diplomatici e Change the World Academy in collaborazione
con il Comune di Piacenza e con il patrocinio dello stesso Comune e di ANCI.

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali della sindaca Katia
Francesco Brianzi.

(AGENPARL)
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