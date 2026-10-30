(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - Gentilissimi, in allegato il comunicato stampa relativo all'evento "Change
the World Day Piacenza".
Le foto dell'evento sono disponibili nella cartella Drive all'indirizzo
*Oggetto: Change the World Day Piacenza: 140 studenti ambasciatori per un
giorno a confronto su intelligenza artificiale e scuola*
Centoquaranta studenti piacentini dei licei Colombini e Respighi si sono
ritrovati nei giorni scorsi presso il Laboratorio Aperto nell'ex Chiesa del
Carmine, per celebrare il "Change the World Day Piacenza", evento promosso
da Associazione Diplomatici e Change the World Academy in collaborazione
con il Comune di Piacenza e con il patrocinio dello stesso Comune e di ANCI.
La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali della sindaca Katia
Francesco Brianzi.