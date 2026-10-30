MEDICINA, CANGIANO (FDI): DALLA CRUI PARERE FAVOREVOLE ALLA NOSTRA PROPOSTA DI LEGGE. ACCOGLIAMO CON INTERESSE LE OSSERVAZIONI EMERSE

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - «Accogliamo con grande soddisfazione il parere positivo espresso dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), attraverso il professor Enrico Gherlone, Rettore dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, sulla proposta di legge di cui sono primo firmatario, finalizzata ad armonizzare i criteri di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria tra università statali e non statali legalmente riconosciute».
Lo dichiara Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d'Italia e componente della Commissione Cultura della Camera, a margine dell'avvio delle audizioni parlamentari sulle proposte di legge C. 2797 Cangiano e C. 2810 Tassinari.
«Il confronto avviato oggi in Commissione Cultura rappresenta un passaggio importante nel percorso di una proposta che nasce con l'obiettivo di completare la recente riforma dell'accesso a Medicina, garantendo maggiore omogeneità tra i diversi atenei, nel rispetto della loro autonomia e degli standard qualitativi della formazione universitaria.
Vogliamo che questa proposta sia il risultato di un lavoro condiviso, capace di valorizzare le eccellenze del nostro sistema universitario e di contribuire alla formazione dei medici di domani, nell'interesse degli studenti e del futuro della sanità italiana», conclude Cangiano.
(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - «Accogliamo con grande soddisfazione il parere positivo espresso dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), attraverso il professor Enrico Gherlone, Rettore dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, sulla proposta di legge di cui sono primo firmatario, finalizzata ad armonizzare i criteri di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria tra università statali e non statali legalmente riconosciute».