[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 737 (Centro per la famiglia e la persona: venerdì appuntamento con il laboratorio “Finestre spaventose”. Intanto proseguono gli incontri “Il sabato mattina tempo per noi”) + foto

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - CENTRO PER LA FAMIGLIA E LA PERSONA: VENERDÌ APPUNTAMENTO CONIL
LABORATORIO "FINESTRE SPAVENTOSE". PROSEGUONO GLI INCONTRI DEL SABATO
Nuovo appuntamento con le attività dedicate ai più piccoli e alle
famiglie al Centro per la famiglia e la persona "Tutti al Centro" di via
Salimbeni 42 a San Severino Marche. Domani (*venerdì 30 ottobre*), a
partire dalle ore 17, la struttura ospiterà il laboratorio creativo dal
titolo "Finestre spaventose: mostri tra trasparenze e colori", curato
dall'associazione Gongolando e rivolto ai bambini dai 3 anni in su.
L'iniziativa rientra nella ricca programmazione promossa nell'ambito dei
Centri per le Famiglie degli Ambiti Territoriali Sociali 17 e 18, un
progetto sostenuto dalla Città di San Severino Marche, dall'Unione
Montana Potenza Esino Musone, dalla Regione Marche e dal Dipartimento
per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con la gestione operativa affidata alle cooperative sociali
Cooss Marche e Scacco Matto.
Oltre ai laboratori del venerdì pomeriggio, il Centro per la famiglia e
percorso "Il sabato mattina tempo per noi", spazi di incontro gratuiti
pensati sia per i bambini, con attività e giochi su misura, sia per i
genitori, che possono usufruire di un momento di pausa e confronto
guidato dalla pedagogista Benedetta Losavio. Sabato 12 dicembre, a
partire dalle ore 10, incontro sul tema: "Papà in gioco: esserci tra
cura e relazione". Per info e prenotazioni si può contattare il numero
di
/Nella foto: il Centro per la famiglia e la persona "Tutti al Centro"/