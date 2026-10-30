Close Menu
Trending
sabato 31 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Marche

[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 737 (Centro per la famiglia e la persona: venerdì appuntamento con il laboratorio “Finestre spaventose”. Intanto proseguono gli incontri “Il sabato mattina tempo per noi”) + foto

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - CENTRO PER LA FAMIGLIA E LA PERSONA: VENERDÌ APPUNTAMENTO CONIL
LABORATORIO "FINESTRE SPAVENTOSE". PROSEGUONO GLI INCONTRI DEL SABATO

Nuovo appuntamento con le attività dedicate ai più piccoli e alle
famiglie al Centro per la famiglia e la persona "Tutti al Centro" di via
Salimbeni 42 a San Severino Marche. Domani (*venerdì 30 ottobre*), a
partire dalle ore 17, la struttura ospiterà il laboratorio creativo dal
titolo "Finestre spaventose: mostri tra trasparenze e colori", curato
dall'associazione Gongolando e rivolto ai bambini dai 3 anni in su.

L'iniziativa rientra nella ricca programmazione promossa nell'ambito dei
Centri per le Famiglie degli Ambiti Territoriali Sociali 17 e 18, un
progetto sostenuto dalla Città di San Severino Marche, dall'Unione
Montana Potenza Esino Musone, dalla Regione Marche e dal Dipartimento
per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con la gestione operativa affidata alle cooperative sociali
Cooss Marche e Scacco Matto.

Oltre ai laboratori del venerdì pomeriggio, il Centro per la famiglia e
percorso "Il sabato mattina tempo per noi", spazi di incontro gratuiti
pensati sia per i bambini, con attività e giochi su misura, sia per i
genitori, che possono usufruire di un momento di pausa e confronto
guidato dalla pedagogista Benedetta Losavio. Sabato 12 dicembre, a
partire dalle ore 10, incontro sul tema: "Papà in gioco: esserci tra
cura e relazione". Per info e prenotazioni si può contattare il numero
di

/Nella foto: il Centro per la famiglia e la persona "Tutti al Centro"/

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl