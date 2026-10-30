Close Menu
Trending
sabato 31 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Ilva, Bonelli (AVS): «Cassazione chiude politica di inquinamento e malattie. La politica chieda scusa a Taranto»

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Europa Verde - Verdi

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - malattie. La politica chieda scusa a Taranto»

La decisione della Cassazione chiude definitivamente una stagione di
politica industriale che ha provocato inquinamento e malattie nella città
di Taranto. È anche la drammatica sconfitta di una classe politica che ha
rinunciato a tutelare la salute a Taranto e che non è stata nemmeno in
grado di tutelare l'occupazione.

Dal giorno del sequestro il 26 luglio 2012, cioè 14 anni, si sono
susseguite decine di decreti cosiddetti "salva Ilva", che hanno calpestato
i diritti costituzionali alla salute e al lavoro.

Adesso l'unica cosa da fare è procedere con le bonifiche e restituire ai
cittadini di Taranto una prospettiva che consenta loro di uscire dalla
monocultura dell'acciaio e rilanciare occupazione.

Questa classe politica, che ha condannato Taranto a questo disastro,
dovrebbe chiedere scusa"

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl