Ilva, Bonelli (AVS): «Cassazione chiude politica di inquinamento e malattie. La politica chieda scusa a Taranto»

malattie. La politica chieda scusa a Taranto»

La decisione della Cassazione chiude definitivamente una stagione di

politica industriale che ha provocato inquinamento e malattie nella città

di Taranto. È anche la drammatica sconfitta di una classe politica che ha

rinunciato a tutelare la salute a Taranto e che non è stata nemmeno in

grado di tutelare l'occupazione.

Dal giorno del sequestro il 26 luglio 2012, cioè 14 anni, si sono

susseguite decine di decreti cosiddetti "salva Ilva", che hanno calpestato

i diritti costituzionali alla salute e al lavoro.

Adesso l'unica cosa da fare è procedere con le bonifiche e restituire ai

cittadini di Taranto una prospettiva che consenta loro di uscire dalla

monocultura dell'acciaio e rilanciare occupazione.

Questa classe politica, che ha condannato Taranto a questo disastro,

dovrebbe chiedere scusa"