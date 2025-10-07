Close Menu
Trending
martedì 7 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Toscana

Sofia Jasmine Palomba conquista l’oro al Trofeo CONI 2025 rappresentando la Toscana | Comunicato stampa e foto

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 Comunicato stampa
Sofia Jasmine Palomba conquista l’oro al Trofeo CONI 2025 rappresentando la Toscana
Altopascio, 7 ottobre 2025 – La giovane atleta Sofia Jasmine Palomba, tesserata per la società Kin Sori Taekwondo ASD, conquista la medaglia d’oro al Trofeo CONI 2025, la prestigiosa manifestazione nazionale dedicata agli atleti under 14, dove ha rappresentato la Regione Toscana.
La decima edizione della competizione si è svolta a Lignano Sabbiadoro dal 28 settembre al 1° ottobre, e ha riunito oltre 4.600 tra atleti e tecnici provenienti da tutta Italia. Una vera e propria “mini Olimpiade giovanile” che rappresenta un momento di crescita, confronto e condivisione per i migliori talenti sportivi del Paese. Per il secondo anno consecutivo, Sofia Jasmine Palomba è stata selezionata per rappresentare la Toscana nel taekwondo, disciplina nella quale si è ormai affermata come una delle protagoniste più promettenti. Dopo una stagione straordinaria, la giovane atleta ha conquistato l’oro al termine di una finale combattuta fino al terzo round, guadagnandosi lo spareggio dopo aver vinto il primo round e perso il secondo.
Il Trofeo CONI di Taekwondo è riservato ai soli quattro migliori atleti under 14 per Regione, due maschi e due femmine, qualificati attraverso il ranking nazionale. Le Olimpiadi Giovanili Italiane, come viene spesso definito il Trofeo CONI, sono considerate un trampolino di lancio per le future stelle dello sport.
La storia di Sofia Jasmine Palomba è quella di un talento cresciuto con passione e dedizione: ha iniziato a praticare taekwondo a soli quattro anni nella palestra della Kin Sori Taekwondo ASD, Dopo la ripresa delle competizioni post lockdown, Sofia ha collezionato tre titoli italiani nel combattimento e uno nelle forme, oltre a numerosi titoli regionali, interregionali e coppe.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl