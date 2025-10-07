Sofia Jasmine Palomba conquista l’oro al Trofeo CONI 2025 rappresentando la Toscana | Comunicato stampa e foto

(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 Comunicato stampa
Sofia Jasmine Palomba conquista l’oro al Trofeo CONI 2025 rappresentando la Toscana
Altopascio, 7 ottobre 2025 – La giovane atleta Sofia Jasmine Palomba, tesserata per la società Kin Sori Taekwondo ASD, conquista la medaglia d’oro al Trofeo CONI 2025, la prestigiosa manifestazione nazionale dedicata agli atleti under 14, dove ha rappresentato la Regione Toscana.
La decima edizione della competizione si è svolta a Lignano Sabbiadoro dal 28 settembre al 1° ottobre, e ha riunito oltre 4.600 tra atleti e tecnici provenienti da tutta Italia. Una vera e propria “mini Olimpiade giovanile” che rappresenta un momento di crescita, confronto e condivisione per i migliori talenti sportivi del Paese. Per il secondo anno consecutivo, Sofia Jasmine Palomba è stata selezionata per rappresentare la Toscana nel taekwondo, disciplina nella quale si è ormai affermata come una delle protagoniste più promettenti. Dopo una stagione straordinaria, la giovane atleta ha conquistato l’oro al termine di una finale combattuta fino al terzo round, guadagnandosi lo spareggio dopo aver vinto il primo round e perso il secondo.
Il Trofeo CONI di Taekwondo è riservato ai soli quattro migliori atleti under 14 per Regione, due maschi e due femmine, qualificati attraverso il ranking nazionale. Le Olimpiadi Giovanili Italiane, come viene spesso definito il Trofeo CONI, sono considerate un trampolino di lancio per le future stelle dello sport.
La storia di Sofia Jasmine Palomba è quella di un talento cresciuto con passione e dedizione: ha iniziato a praticare taekwondo a soli quattro anni nella palestra della Kin Sori Taekwondo ASD, Dopo la ripresa delle competizioni post lockdown, Sofia ha collezionato tre titoli italiani nel combattimento e uno nelle forme, oltre a numerosi titoli regionali, interregionali e coppe.
