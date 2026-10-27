IL COMUNE COMUNICA – giunta approva intitolazione di un palco del Teatro Piccinni al musicista Guido Di Leone, Leccese: “La sua non è un’assenza: è un ritmo che continua a battere dentro di noi

LECCESE: "LA SUA NON È UN'ASSENZA: È UN RITMO CHE CONTINUA A BATTERE DENTRO DI NOI"

Su proposta del sindaco Vito Leccese, che ha accolto la richiesta della testata giornalistica online Cirano Post supportata dalla storica rivista di settore Jazzitalia , la giunta nei giorni scorsi ha approvato l'intitolazione di un palco del Teatro comunale "Niccolò Piccinni" a Guido Di Leone, musicista e chitarrista jazz di fama internazionale, docente stimato e illuminato imprenditore culturale locale.

Il maestro Guido Di Leone, scomparso prematuramente l'11 novembre 2025, è stato, per decenni, uno dei musicisti più autorevoli, talentuosi e rappresentativi della città di Bari, contribuendo a diffondere la cultura musicale tra le giovani generazioni attraverso la didattica e l'insegnamento. Nel 1985, infatti, ha fondato la scuola di musica "Il Pentagramma", fucina di talenti riconosciuta in tutto il Paese, in grado di coniugare la disciplina con la passione per l'improvvisazione. Anni dopo, inoltre, ha creato il "Duke Jazz Club", spazio culturale unico nel suo genere, dove la musica dal vivo viene eseguita da grandi maestri internazionali come da giovani musicisti alle prime battute. Entrambi gli spazi rappresentano un polo di eccellenza assoluta nonché un punto di aggregazione socio-culturale in cui si sono formati e sono cresciuti tantissimi talenti baresi, giovani e non.

"Abbiamo condiviso senza esitazioni la richiesta di intitolare un luogo culturale rappresentativo della città al maestro Di Leone, perché non è stato soltanto uno straordinario musicista che, attraverso le sue indiscusse qualità musicali, è riuscito a dare lustro alla nostra comunità – commenta Vito Leccese – ma soprattutto perché è stato un cittadino fortemente radicato nel nostro contesto sociale, capace di donare, negli anni, il proprio amore per la musica all'intera città con la creazione di un presidio culturale molto attivo e fondamentale per centinaia di persone, in particolare le più giovani. La sua scomparsa ha rappresentato una grave perdita per tutti noi, lasciando un vuoto enorme nella vita di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere la sua estrema sensibilità umana e musicale e di quanti continuano a usufruire della bellezza di spazi preziosi come il Pentagramma e il Duke Jazz Club. Per questo abbiamo intenzione di valorizzare e custodire la memoria di un musicista speciale, che ha lavorato tutta la vita per consentire alla cultura jazz di radicarsi nel nostro territorio. La sua non è un'assenza: è un ritmo che continua a battere dentro di noi ".

figlio della musica, Maestro di talenti e fondatore de Il Pentagramma ha formato generazioni di musicisti, lasciando un segno indelebile nel jazz italiano e nella vita culturale di Bari ".