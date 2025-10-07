Convocazione della Commissione consiliare I in seduta congiunta con la Commissione consiliare IV. Venerdì 10 ottobre 2025, ore 17:00, Videoconferenza

(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 Consiglio Comunale di Parma
Segreteria
COMMISSIONE CONGIUNTA
I “Bilancio e Affari Finanziari”
Parma, 7 ottobre 2025
Ai Componenti delle Commissioni
Al Sindaco
Al Vice Sindaco
Agli Assessori
All’Assessore Borghi
All’Assessore Bosi
Ai Consiglieri Comunali
All’Ufficio Stampa
All’Albo Pretorio
All’Ufficio Cerimoniale
Loro sedi
OGGETTO: Convocazione della Commissione consiliare I in seduta congiunta con la Commissione consiliare
IV già convocata per venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 17:00.
Commissione consiliare I “Bilancio e Affari Finanziari” si riunirà congiuntamente alla Commissione IV
“Ambiente, Mobilità e Transizione digitale” già convocata per il giorno
VENERDÌ 10 OTTOBRE 2025 alle ore 17:00
per la trattazione del seguente argomento all’ O.d.G:
PD 5014/2025 ad oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 CON APPLICAZIONE DI
AVANZO VINCOLATO PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA IL COMUNE DI PARMA E AIPO FINALIZZATO
ALLA IN MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA SUL FIUME TARO – AREA VASTA DI VIAROLO, FRAZIONE DI
EIA (PODERE LA SPERANZA) – I.E.”
La riunione si svolgerà in videoconferenza sulla piattaforma Teams.
