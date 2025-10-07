(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 Camera dei Deputati
Ufficio stampa Comunicato
7 ottobre 2025
Commissione Finanze, interrogazioni a risposta immediata – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Mercoledì alle 13.40 diretta webtv
Mercoledì 8 ottobre, alle ore 13.40, la Commissione Finanze della Camera svolge interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.
Com004698
