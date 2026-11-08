Università – Convegno nazionale di Avs a Firenze. Piccolotti (Avs): Con manovra Meloni, atenei più poveri. Miliardi per il riarmo, non un ricercatore assunto

(AGENPARL) - Roma, 8 Novembre 2026 - manovra Meloni, atenei più poveri. Miliardi per il riarmo, non un
ricercatore assunto *
Questa è la quinta legge di bilancio di Giorgia Meloni e per la quinta
volta l'università ne esce più povera. Hanno raccontato di aver aggiunto
200 milioni al Fondo ordinario. Non è vero. Agli atenei vanno 130 milioni.
Arriveranno nel 2028 e serviranno solo a ridurre i consumi energetici degli
edifici. Le università hanno bisogno di pompe di calore e pannelli, da
ecologisti siamo stati i primi a dirlo. Ma prima ancora hanno bisogno di
persone.
Lo dichiara Elisabetta Piccolotti di Avs, intervenendo a Firenze nel corso
del convegno di Avs "Sconfiggere l'ignoranza – diritto al sapere,
emancipazione, libertà".
Non un ricercatore assunto – prosegue la deputata rossoverde della
Commissione Cultura alla Camera -non una borsa in più. Intanto riportano il
turnover al 75%. Per ogni 4 professori che vanno in pensione, se ne
potranno sostituire 3. E i risparmi gli atenei dovranno restituirli al
Tesoro. Per i precari: briciole, e solo dal 2029. Per il diritto allo
studio: zero. Nemmeno una riga su borse, alloggi, servizi. È il modello
Meloni: un'università piccola, povera, anestetizzata, per pochi. Sapevano
che con la fine del PNRR ci sarebbe stato un collo di bottiglia: serviva un
progetto di lungo periodo. Lo sapevano, se non altro perché glielo abbiamo
ripetuto in Aula per quattro anni, e hanno scelto, consapevolmente, di
voltarsi dall'altra parte. Miliardi per il riarmo e una valigia per i
nostri ricercatori. E continuano, con la faccia di bronzo, a straparlare di
merito e di diritto a restare. La grande espulsione ha una firma – conclude
Piccolotti – ed è quella di Meloni. È una responsabilità storica, e saremo
noi a porvi rimedio.