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Politica Interna

Rifondazione: il 20 novembre in piazza contro guerra e riarmo, sciopero per la pace e i diritti sociali

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Rifondazione Comunista

(AGENPARL) - Roma, 8 Novembre 2026 - per la pace e i diritti sociali*
campagna Stop Rearm Europe, alla CGIL, ai Cobas, a CLAP e SIAL, per la
mobilitazione europea contro la guerra e il riarmo e per lo sciopero
generale promosso in Italia.

Dopo due anni di intenso lavoro di Stop Rearm Europe, la grande
manifestazione di Bruxelles dello scorso 14 giugno e le mobilitazioni
cresciute in tutta Europa, il percorso di opposizione alle politiche di
riarmo compie un nuovo passo importante. La mobilitazione del 30 ottobre in
Italia ha segnato una nuova tappa e oggi si realizza una convergenza ampia
tra realtà sociali, studentesche e sindacali che abbiamo sempre auspicato.
È un fatto politico di grande rilievo.

Mentre l'Unione Europea e il governo italiano continuano a colpire il
welfare per finanziare il warfare, ci chiedono di prepararci alla guerra
anziché lavorare alla pace. L'UE si appresta a discutere un bilancio sempre
più orientato alle spese militari e sempre meno agli investimenti sociali.
In Italia la spesa militare ha già superato i 40 miliardi di euro e
continua a crescere per inseguire gli obiettivi di riarmo indicati da UE e
NATO.

Tutto questo avviene a danno della spesa sociale, della scuola, della
sanità e delle pensioni. Una scelta che scarica il costo del riarmo sulle
condizioni di vita delle persone e sul futuro delle nuove generazioni.

Le manifestazioni contro il carovita, le mobilitazioni degli agricoltori e
le lotte studentesche dimostrano che la questione della pace è strettamente
legata alla giustizia sociale. La lotta contro la guerra è anche lotta per
salari dignitosi, pensioni, welfare, diritto allo studio, sanità pubblica e
tutela dell'ambiente.

Non accettiamo che le risorse pubbliche vengano sottratte ai bisogni delle
persone per alimentare una nuova corsa agli armamenti. Serve un'alternativa
fondata sulla cooperazione internazionale, sul disarmo, sulla pace e sulla
giustizia sociale.

a partecipare allo sciopero generale e alla mobilitazione».

della Rifondazione Comunista/Sinistra Europea.

(AGENPARL)
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