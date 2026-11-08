Rifondazione: il 20 novembre in piazza contro guerra e riarmo, sciopero per la pace e i diritti sociali

per la pace e i diritti sociali*

campagna Stop Rearm Europe, alla CGIL, ai Cobas, a CLAP e SIAL, per la

mobilitazione europea contro la guerra e il riarmo e per lo sciopero

generale promosso in Italia.

Dopo due anni di intenso lavoro di Stop Rearm Europe, la grande

manifestazione di Bruxelles dello scorso 14 giugno e le mobilitazioni

cresciute in tutta Europa, il percorso di opposizione alle politiche di

riarmo compie un nuovo passo importante. La mobilitazione del 30 ottobre in

Italia ha segnato una nuova tappa e oggi si realizza una convergenza ampia

tra realtà sociali, studentesche e sindacali che abbiamo sempre auspicato.

È un fatto politico di grande rilievo.

Mentre l'Unione Europea e il governo italiano continuano a colpire il

welfare per finanziare il warfare, ci chiedono di prepararci alla guerra

anziché lavorare alla pace. L'UE si appresta a discutere un bilancio sempre

più orientato alle spese militari e sempre meno agli investimenti sociali.

In Italia la spesa militare ha già superato i 40 miliardi di euro e

continua a crescere per inseguire gli obiettivi di riarmo indicati da UE e

NATO.

Tutto questo avviene a danno della spesa sociale, della scuola, della

sanità e delle pensioni. Una scelta che scarica il costo del riarmo sulle

condizioni di vita delle persone e sul futuro delle nuove generazioni.

Le manifestazioni contro il carovita, le mobilitazioni degli agricoltori e

le lotte studentesche dimostrano che la questione della pace è strettamente

legata alla giustizia sociale. La lotta contro la guerra è anche lotta per

salari dignitosi, pensioni, welfare, diritto allo studio, sanità pubblica e

tutela dell'ambiente.

Non accettiamo che le risorse pubbliche vengano sottratte ai bisogni delle

persone per alimentare una nuova corsa agli armamenti. Serve un'alternativa

fondata sulla cooperazione internazionale, sul disarmo, sulla pace e sulla

giustizia sociale.

a partecipare allo sciopero generale e alla mobilitazione».

della Rifondazione Comunista/Sinistra Europea.