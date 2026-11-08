ROMA CHAMPIONS DAY, GRANDE SUCCESSO A CAPANNELLE. MIGLIAIA DI APPASSIONATI PER UNA GIORNATA DI SPORT, SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO

(AGENPARL) - Roma, 8 Novembre 2026 - Grande partecipazione di pubblico all’Ippodromo Capannelle per il Roma Champions Day 2026, che ha riportato il grande galoppo al centro della scena sportiva nazionale con sette corse in programma, tre prove di Gruppo 3 e una giornata ricca di appuntamenti per famiglie e appassionati.
Protagoniste del pomeriggio sono state le grandi sfide del programma tecnico, a partire dal Premio Roma Italian Champion G3 e dal Premio Lydia Tesio G3, che hanno richiamato in pista alcuni tra i migliori interpreti del galoppo nazionale e internazionale, fino al Premio Guido e Alessandro Berardelli G3, riservato ai puledri, che ha offerto indicazioni in vista della prossima stagione.
Questo il dettaglio dei vincitori:
– Premio Guido e Alessandro Berardelli – ENDO FERRARI
– Premio Roma Italian Champion – FAST TRACKER
– Premio Lydia Tesio – LOVE WORDS
Accanto alle corse, il pubblico ha partecipato numeroso alle iniziative collaterali che hanno animato l’ippodromo per l’intera giornata. Grande interesse per il Mercato della Terra di Slow Food, che ha valorizzato le eccellenze agroalimentari del territorio attraverso incontri con produttori, laboratori e attività dedicate alla sostenibilità e al consumo consapevole.
Molto apprezzato anche il programma rivolto alle famiglie, con il Pony Village e gli Ippotour, che hanno registrato una significativa partecipazione permettendo a grandi e piccoli di scoprire da vicino il mondo dell’ippica e gli spazi dell’ippodromo.
Tra i momenti più applauditi della giornata l’esibizione della Fanfara a Cavallo del 4° Reggimento dei Carabinieri, affiancata dalla Musica d’Ordinanza del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna e dall’8° Reggimento Lancieri di Montebello.
Il Roma Champions Day, grazie alla sinergia tra Roma Capitale, MASAF e Zètema Progetto Cultura, si conferma così uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno sportivo romano, capace di unire il grande spettacolo delle corse all’intrattenimento, alla cultura e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. Il grande impegno di proprietari, allenatori, fantini, dipendenti e collaboratori, in pista e dietro le quinte, ha reso possibile la riuscita di una giornata caratterizzata da una straordinaria affluenza di pubblico.
Un grande risultato per un impianto che ha ripreso vita, tornato a disposizione di romani e turisti, come voluto fortemente in questi anni dall’Assessore allo Sport Alessandro Onorato e da tutta l’Amministrazione.