Natale 2026, approvato dalla Giunta il programma. Ad Anzio sarà ancora “Un mare di emozioni” 

Il Natale ad Anzio sarà ancora “Un mare di emozioni”. La giunta comunale ha approvato il programma delle iniziative, un calendario ricco di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori dall’8 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 con eventi, spettacoli, laboratori, concerti e iniziative diffuse sull’intero territorio cittadino.

Cuore del progetto sarà il grande villaggio natalizio diffuso tra Piazza Pia, Villa Adele e le principali piazze cittadine, affiancato da eventi e attrazioni nei quartieri, per costruire un Natale capace di coinvolgere tutta la comunità, dalle famiglie ai bambini, dai giovani agli anziani. Il programma prevede, tra l’altro, luminarie artistiche su tutto il territorio, il grande albero di Natale allestito a piazza Pia, la Casa di Babbo Natale, mercatini nelle casette in legno, laboratori creativi, spettacoli di animazione, concerti, pista di ghiaccio, attrazioni dello spettacolo viaggiante e numerose iniziative realizzate con il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni e dei centri anziani del territorio.

“Abbiamo voluto costruire un Natale che fosse davvero di tutta la città – afferma il sindaco, Aurelio Lo Fazio – Non un unico luogo di attrazione, ma un grande villaggio diffuso capace di unire il centro e i quartieri, valorizzando le nostre piazze, Villa Adele e i luoghi della comunità. L’obiettivo è quello di offrire occasioni di incontro, di socialità e di svago per le famiglie, per i bambini e per i ragazzi, sostenendo allo stesso tempo il commercio locale e l’attrattività turistica della città durante il periodo delle festività. Vogliamo che ogni cittadino possa sentirsi parte di una comunità viva, accogliente e unita nei valori del Natale”.

Particolare attenzione sarà dedicata alla partecipazione delle nuove generazioni e degli anziani, attraverso iniziative specifiche che favoriranno il dialogo tra le diverse fasce d’età e il senso di appartenenza alla città. Sono infatti previsti concorsi e mostre realizzati dagli studenti degli istituti comprensivi del territorio, concerti a cura del Liceo Musicale Chris Cappell College, attività laboratoriali dedicate ai più piccoli e il progetto “Natale con i Nonni”.

“L’idea che ha guidato il programma è quella di creare occasioni di partecipazione e condivisione – dichiara l’assessore Valentina Corrado – Abbiamo lavorato per offrire un calendario inclusivo, capace di parlare a tutte le generazioni. Le scuole saranno protagoniste con mostre, concorsi e momenti artistici, mentre gli anziani rappresenteranno una risorsa fondamentale attraverso iniziative che promuovono l’incontro e la trasmissione di valori e tradizioni. Il Natale ad Anzio sarà un tempo di comunità, creatività e collaborazione, nel quale istituzioni, associazioni, operatori economici e cittadini contribuiranno insieme a rendere la città ancora più accogliente”.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano la cerimonia inaugurale dell’8 dicembre con l’accensione dell’albero e delle luminarie, con una sorpresa insolita e nuova per la città di Anzio, mentre il 15 dicembre per “Buon compleanno Nerone” ci sarà lo storico e divulgatore Pietro Sorace che coniuga valorizzazione della storia locale e promozione del patrimonio culturale cittadino.

Nel programma anche spettacoli itineranti nei quartieri, il villaggio LEGO e i laboratori per bambini a Villa Adele, la Babbo Run, i presepi viventi, il concerto di Capodanno e l’arrivo della Befana. Un programma ricco e articolato che accompagnerà la città per oltre un mese di iniziative.

Il calendario completo degli eventi e le modalità di partecipazione alle singole iniziative saranno resi noti a breve. Nel frattempo, anche a Natale, #civediamoadanzio