Festa d’autunno a Forte Cosenz con l’assessore Damiano

Natura, ambiente e tradizioni, tra una visita agli orti sociali e le attività dedicate al mondo delle api, attività sportive e laboratori.

Questa mattina il Comune di Venezia ha partecipato all'inaugurazione della Festa d'autunno di Forte Cosenz, a Favaro Veneto. Una giornata organizzata per le famiglie, fatta di attività, esperienze e momenti conviviali. Gli assessori alla Coesione Sociale e ai Lavori pubblici, Ermelinda Damiano e Riccardo Brunello, hanno preso parte al taglio del nastro, insieme al presidente Alex Bazzaro e ai consiglieri della Municipalità di Favaro Veneto, alla Regione Veneto e associazioni del territorio.

"Il Comune di Venezia ha patrocinato con favore questa iniziativa che è volta a valorizzare uno dei forti della nostra città, che è di competenza regionale, ma che è parte integrante del nostro territorio – ha detto l'assessore Damiano – Siamo felici che Ocrad apra a tutti questo luogo che merita di essere conosciuto e vissuto dai cittadini e dalle cittadine. Come amministrazione supportiamo iniziative di questo tipo che animano luoghi così belli e anche importanti dal punto di vista storico".

L'iniziativa, realizzata da Ocrad Regione del Veneto in collaborazione con la Municipalità di Favaro Veneto, cerca di valorizzare Forte Cosenz come luogo di incontro, partecipazione e scoperta, promuovendo il legame tra natura, territorio, cultura e comunità.

Fino alle ore 18 i visitatori potranno prendere parte a laboratori per la costruzione di trottole e casette per gli uccelli, scoprire l'apicoltura, il laboratorio con l'Asino Gino e la dimostrazione di acquerello. Ma il programma prevede anche attività dedicate al benessere e allo sport, come la camminata metabolica, lo yoga, il nordic walking con torce, le dimostrazioni di tiro con l'arco e la caccia al tesoro.

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Venezia, 7 novembre 2026

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Ca' Farsetti, San Marco 4136 – ; ;

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