Nota Farnesina – Tajani da domani al G7 Esteri in Francia: minacce ibride, intelligenza artificiale e crisi internazionali tra i temi in agenda

(AGENPARL) - Roma, 8 Novembre 2026 - Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà da domani a Parigi per la seconda Ministeriale Esteri del G7 sotto la presidenza di turno francese (9-10 novembre 2026).
Su richiesta del Ministro Tajani, il G7 di Parigi metterà al centro del dibattito il tema dell’escalation di gravi episodi di guerra ibrida che in questi giorni hanno preso di mira l’Europa: attacchi al traffico aereo, a supermercati e persino a centri trasfusionali, con l’obiettivo di creare panico e colpire la vita quotidiana dei cittadini. Il Ministro chiederà ai partner una risposta comune e decisa, con una risposta collettiva a difesa dei cittadini e delle imprese.
In questo quadro, l’agenda dei lavori prevede anche una sessione sull’Ucraina, nella quale il Ministro confermerà il sostegno italiano a Kyiv, anche attraverso il 13mo pacchetto di aiuti militari in preparazione, e al rinnovato impegno diplomatico degli Stati Uniti, con l’intenzione annunciata di riprendere i colloqui trilaterali.
L’agenda prevede inoltre sessioni dedicate alle varie crisi internazionali (Medio Oriente, Sudan, Corno d’Africa, Haiti, Cuba, Venezuela, Indo-Pacifico fra i temi in discussione) e all’intelligenza artificiale.
Alcune delle riunioni si svolgeranno in formato allargato ai partner G7 invitati: Arabia Saudita, Brasile, Corea del Sud, Egitto, Ucraina e Programma Alimentare Mondiale.
Il Ministro Tajani ribadirà la priorità di evitare una nuova escalation nello Stretto di Hormuz e il sostegno ai partner regionali per la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, confermando l’impegno italiano attraverso la Coalizione di Roma per la sicurezza alimentare lanciata con la Croazia e il sostegno della FAO.
L’Italia sta lavorando con i propri partner per mitigare l’impatto della crisi anche sul fronte dei prezzi dell’energia, e in quest’ottica ha sostenuto il rilascio coordinato delle riserve strategiche di petrolio nell’ambito dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE).
Il titolare della Farnesina confermerà l’impegno per la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso, anche attraverso l’operazione ASPIDES, nonché il sostegno all’Autorità palestinese e al suo processo di riforma, compresa a tenuta di elezioni democratiche nei Territori Palestinesi. Tajani si soffermerà anche sull’azione italiana in Sudan, attraverso il sostegno agli sforzi di mediazione e con nuove iniziative umanitarie.
Alla sessione sull’intelligenza artificiale, il Ministro ricorderà infine l’”AI Hub per lo Sviluppo Sostenibile”, lanciato durante la Presidenza italiana del G7 nel 2024, quale strumento concreto per mettere l’IA al servizio dello sviluppo, in particolare in Africa.