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Politica Interna

DENGUE, ALOISIO (M5S): GOVERNO MELONI GUARDA ALTROVE

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 8 Novembre 2026 - "Le notizie di oggi mi preoccupano, e dovrebbero preoccupare chiunque abbia a cuore la salute pubblica. Dal 1 gennaio al 3 novembre il sistema di sorveglianza nazionale coordinato dall'Istituto superiore di Sanità registra in Italia 376 casi confermati di Dengue, di cui 76 autoctoni, riconducibili a 5 focolai di trasmissione locale. Una settimana fa erano 369 casi, con 73 autoctoni. Non sono numeri astratti, sono un trend che cresce sotto i nostri occhi. Non siamo più di fronte a un fenomeno esotico, legato solo ai viaggi. La Dengue sta diventando una malattia che si trasmette qui, nelle nostre città, nelle nostre periferie, nei nostri quartieri. E mi chiedo che cosa stia facendo questo Governo per fermarla. Perché io vedo tanta propaganda sui fondi record e pochissima prevenzione vera, sul territorio. Sorvegliare non basta se poi non si investe. Dove sono le risorse per le Asl e per i Comuni, lasciati soli a gestire disinfestazioni, monitoraggio e informazione ai cittadini? Dove sono il personale, i medici di base, la medicina territoriale che dovrebbero intercettare i casi in tempo? Il Governo avrebbe dovuto imparare dalle crisi passate. Il clima è cambiato, le zanzare vettore sono ormai di casa, e noi non abbiamo ancora un piano strutturale e finanziato contro le arbovirosi. Auspico che il ministro Schillaci intervenga subito, con stanziamenti all'altezza, più posti letto, più assunzioni e un vero piano nazionale di prevenzione. Non possiamo aspettare che un focolaio diventi un'emergenza per accorgerci che la sanità pubblica, se la si lascia svuotare, non è in grado di proteggerci".

(AGENPARL)
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