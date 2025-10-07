Close Menu
Trending
martedì 7 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

Bonelli: “ Governo europeo e italiano difendano il Vaticano da attacchi del governo israeliano.”

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 *Bonelli: “ Governo europeo e italiano difendano il Vaticano da attacchi
del governo israeliano.”*
“Il governo israeliano si ritiene intoccabile, ovvero non criticabile, per
l’orrore che ha compiuto a Gaza: un vero e proprio genocidio. Chiunque osi
farlo viene definito antisemita o accusato di voler far saltare il processo
di pace. Oggi a farne le spese è il Segretario di Stato vaticano, cardinale
Parolin che aveva criticato la violenza e la disumanità dell’intervento di
Israele a Gaza.
La risposta di Papa Leone XIV è stata esemplare: “la posizione del Vaticano
è quella del cardinale Parolin.”Troppa tolleranza da parte dei governi
internazionali ha portato il governo Netanyahu a sentirsi al di sopra di
tutto — della legge e del diritto internazionale.
Auspico che i governi europei, compreso quello italiano, sappiano difendere
il Vaticano dalla violenta arroganza del governo israeliano.”
Così in una nota Angelo Bonelli parlamentare AVS e co-portavoce di Europa
Verde
UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl