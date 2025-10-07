(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 *Bonelli: “ Governo europeo e italiano difendano il Vaticano da attacchi
del governo israeliano.”*
“Il governo israeliano si ritiene intoccabile, ovvero non criticabile, per
l’orrore che ha compiuto a Gaza: un vero e proprio genocidio. Chiunque osi
farlo viene definito antisemita o accusato di voler far saltare il processo
di pace. Oggi a farne le spese è il Segretario di Stato vaticano, cardinale
Parolin che aveva criticato la violenza e la disumanità dell’intervento di
Israele a Gaza.
La risposta di Papa Leone XIV è stata esemplare: “la posizione del Vaticano
è quella del cardinale Parolin.”Troppa tolleranza da parte dei governi
internazionali ha portato il governo Netanyahu a sentirsi al di sopra di
tutto — della legge e del diritto internazionale.
Auspico che i governi europei, compreso quello italiano, sappiano difendere
il Vaticano dalla violenta arroganza del governo israeliano.”
Così in una nota Angelo Bonelli parlamentare AVS e co-portavoce di Europa
Verde
UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE
