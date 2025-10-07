(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 Bonelli (AVS): “Meloni incendia il confronto politico perché cerca voti”
“La Presidente Meloni ha dato inizio alla sua campagna elettorale in
diretta televisiva, mentendo agli italiani: dal caro energia, alle banche,
fino alla crisi a Gaza. Le politiche del governo sono responsabili
dell’aumento del costo dell’energia, poiché basate sul gas. Questo ha
generato profitti per 70 miliardi di euro in tre anni alle lobby del gas e
del petrolio, grazie all’aumento delle bollette pagate da pensionati e
imprese. È per questo che Giorgia Meloni sta di fatto bloccando la
transizione ecologica ed energetica.
Nega l’aumento della povertà assoluta — che oggi colpisce 5,7 milioni di
persone — così come l’incremento della pressione fiscale e la presenza di
2,6 milioni di famiglie in povertà energetica.
E a Gaza? Porta aiuti? Purtroppo a Gaza si muore di fame: è in corso una
carestia. Se con una mano Giorgia Meloni invia aiuti umanitari, con l’altra
spedisce armi a Israele, che le utilizza per sterminare il popolo
palestinese. Le sue parole irriguardose nei confronti di chi manifesta
contro il genocidio a Gaza sono irriguardose e alimentano l’odio. È così
che pensa di aumentare il proprio consenso elettorale?”
Così in una nota Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa
Verde.
UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE
