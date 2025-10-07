(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 Camera dei Deputati
Ufficio stampa Comunicato
7 ottobre 2025
Audizioni su svantaggi derivanti da insularità – Mercoledì alle 8.45 diretta webtv
Mercoledì 8 ottobre, alle ore 8.45, presso l’aula del III piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d’insularità e sulle relative misure di contrasto, svolge l’audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della società di gestione dell’aeroporto Cagliari- Elmas, SOGAER S.p.A.
Alle ore 14, audizione, in videoconferenza, dell’assessora alla Salute della Regione Siciliana, Daniela Faraoni.
Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.
