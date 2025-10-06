(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Nota Farnesina – Task Force Dazi si riunisce su dazi anti-dumping pasta
Si è tenuta oggi pomeriggio al Ministero degli Esteri la sesta riunione della Task Force sui dazi statunitensi per discutere degli ultimi aggiornamenti relativi al commercio transatlantico.
La discussione si è concentrata in particolare sui dazi preliminari anti-dumping fissati dal Dipartimento del Commercio USA al 91,74% per numerose aziende italiane esportatrici di pasta.
Sono stati illustrati i passi immediatamente svolti dal Governo italiano a sostegno dei nostri produttori. L’esito provvisorio delle indagini condotte dalle Autorità statunitensi viene giudicato sproporzionato, anche perché non si è tenuto conto della fattiva collaborazione offerta dalle aziende italiane coinvolte nelle indagini.
(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Nota Farnesina – Task Force Dazi si riunisce su dazi anti-dumping pasta