INVITO STAMPA: giovedì 9 ottobre ore 10 presso sede ACI a Roma, via Marsala n. 8: “Presentazione della Targa Florio Classica 2025”

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 INVITO CONFERENZA STAMPA
Automobile Club d’Italia, Club ACI Storico, Automobile Club Palermo, hanno il piacere di invitarLa alla conferenza stampa di Presentazione della Targa Florio Classica 2025 che si terrà giovedì 9 ottobre 2025 a Roma alle ore 10.00 presso la Sala Assemblea, Automobile Club d’Italia in via Marsala n.8 – sesto piano.
A illustrare i dettagli della gara valida quale prova finale Campionato Italiano Grandi Eventi e Ferrari Tribute to Targa Florio in programma dal 16 al 19 ottobre 2025 saranno:
il Commissario Straordinario Automobile Club d’Italia Gen. Tullio Del Sette;
il presidente eletto Automobile Club d’Italia Geronimo La Russa;
il presidente Club ACI Storico on. Giovanni Tombolato;
il presidente Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto.
