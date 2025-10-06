CS_Il piano dei lavori di Ase Spoleto e Anima Verde srl fino al 12 ottobre

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 STRADE, VERDE PUBBLICO, CIMITERI E SCUOLE: GLI INTERVENTI IN PROGRAMMA QUESTA SETTIMANA
Il piano dei lavori di Ase Spoleto e Anima Verde srl fino al 12 ottobre
Proseguono anche questa settimana gli interventi nel territorio comunale da parte di A.Se. Spoleto e Anima Verde srl.
Strade Sono in programma i lavori di decespugliazione nelle strade di Trignano, in quella ex consortile torrente Spina, San Giacomo – Azzano, Protte – San Brizio e Camporoppolo, interventi di sagomatura dei margini stradali e regimentazione delle acque meteoriche nella strada San Sabino – San Giacomo, mentre quelli di imbrecciatura e regimentazione delle acque su strade con fondo in macadam proseguono lungo la strada di Sterpeto e sono previsti lungo quella di accesso a Perticone. È in programma anche il ripristino del tratto di pavimentazione sulla strada interna all’abitato di Castagnacupa.
Verde La ditta Anima Verde srl eseguirà il taglio dell’erba con relativa pulizia, potatura delle siepi e raccolta rifiuti in largo Moneta, via Cacciatori delle Alpi e viale Trento e Trieste.
Scuole è in programma il controllo periodico degli interruttori dei quadri elettrici nelle scuole primarie di Santa Croce, Francesco Toscano presso l’oratorio di San Nicolò, XX Settembre e Villa Redenta, nelle scuole dell’infanzia Le Corone e Villa Redenta, nelle secondarie di secondo grado Pianciani e Manzoni e nei nidi il Girotondo e Villa Redenta. Nella scuola dell’infanzia e primaria di Terzo La Pieve saranno effettuati interventi di pulizia delle coperture di piane, grondaie e discendenti.
Lavori Per quanto riguarda la manutenzione nei cimiteri è previsto il vuotamento sacchi a e il taglio dell’erba a Eggi, San Giacomo, San Sabino, Patrico e Monteluco, nel cimitero di Santa Croce è in programma il montaggio di una ringhiera in legno e saranno gestite in base all’urgenza eventuali richieste per nuovi allacci o riparazione guasti alle lampade votive. È prevista la sostituzione del telaio e del coperchio con tipologia carrabile su pozzetti nella strada interna all’abitato di Poreta e la realizzazione della griglia e canalizzazione per acque piovane nella strada di Protte incrocio Tuderte. Per quanto riguarda la segnaletica stradale, infine, oltre a quella del venerdì in occasione del mercato settimanale, verrà posizionata quella necessaria in base alle richieste della Polizia Locale.
Spoleto, lunedì 6 ottobre 2025?
Città di Spoleto | piazza del Comune 1 | 06049 SPOLETO PG
http://www.comune.spoleto.pg.it
(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 STRADE, VERDE PUBBLICO, CIMITERI E SCUOLE: GLI INTERVENTI IN PROGRAMMA QUESTA SETTIMANA