Close Menu
Trending
lunedì 6 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

CS_Il piano dei lavori di Ase Spoleto e Anima Verde srl fino al 12 ottobre

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 STRADE, VERDE PUBBLICO, CIMITERI E SCUOLE: GLI INTERVENTI IN PROGRAMMA QUESTA SETTIMANA
Il piano dei lavori di Ase Spoleto e Anima Verde srl fino al 12 ottobre
Proseguono anche questa settimana gli interventi nel territorio comunale da parte di A.Se. Spoleto e Anima Verde srl.
Strade Sono in programma i lavori di decespugliazione nelle strade di Trignano, in quella ex consortile torrente Spina, San Giacomo – Azzano, Protte – San Brizio e Camporoppolo, interventi di sagomatura dei margini stradali e regimentazione delle acque meteoriche nella strada San Sabino – San Giacomo, mentre quelli di imbrecciatura e regimentazione delle acque su strade con fondo in macadam proseguono lungo la strada di Sterpeto e sono previsti lungo quella di accesso a Perticone. È in programma anche il ripristino del tratto di pavimentazione sulla strada interna all’abitato di Castagnacupa.
Verde La ditta Anima Verde srl eseguirà il taglio dell’erba con relativa pulizia, potatura delle siepi e raccolta rifiuti in largo Moneta, via Cacciatori delle Alpi e viale Trento e Trieste.
Scuole è in programma il controllo periodico degli interruttori dei quadri elettrici nelle scuole primarie di Santa Croce, Francesco Toscano presso l’oratorio di San Nicolò, XX Settembre e Villa Redenta, nelle scuole dell’infanzia Le Corone e Villa Redenta, nelle secondarie di secondo grado Pianciani e Manzoni e nei nidi il Girotondo e Villa Redenta. Nella scuola dell’infanzia e primaria di Terzo La Pieve saranno effettuati interventi di pulizia delle coperture di piane, grondaie e discendenti.
Lavori Per quanto riguarda la manutenzione nei cimiteri è previsto il vuotamento sacchi a e il taglio dell’erba a Eggi, San Giacomo, San Sabino, Patrico e Monteluco, nel cimitero di Santa Croce è in programma il montaggio di una ringhiera in legno e saranno gestite in base all’urgenza eventuali richieste per nuovi allacci o riparazione guasti alle lampade votive. È prevista la sostituzione del telaio e del coperchio con tipologia carrabile su pozzetti nella strada interna all’abitato di Poreta e la realizzazione della griglia e canalizzazione per acque piovane nella strada di Protte incrocio Tuderte. Per quanto riguarda la segnaletica stradale, infine, oltre a quella del venerdì in occasione del mercato settimanale, verrà posizionata quella necessaria in base alle richieste della Polizia Locale.
Spoleto, lunedì 6 ottobre 2025?
Città di Spoleto | piazza del Comune 1 | 06049 SPOLETO PG
http://www.comune.spoleto.pg.it

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl