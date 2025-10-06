Close Menu
lunedì 6 Ottobre 2025
Trentino Alto Adige

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 06/10/2025

Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**
Comunicati del 06/10/2025
Consiglio | ore 12:39
I Maestri del lavoro 2025 in Consiglio provinciale
Sono dieci le persone insignite del titolo nell’anno corrente: il presidente Schuler e il vicepresidente Gennaccaro ne hanno riconosciuto il contributo e l’esempio.
[Vai all’articolo online  ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/meister-der-arbeit-im-landtag-empfangen-251006)
Consiglio | ore 10:08
Lavori Consiglio: da domani la sessione di ottobre
Il plenum è convocato dal 7 al 10 ottobre. All’ordine del giorno, tra l’altro, interrogazioni su temi d’attualità, mozioni dell’opposizione e della maggioranza, il disegno di legge di variazione al bilancio 2025 della Giunta.
[Vai all’articolo online  ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/lavori-consiglio-da-domani-la-sessione-di-ottobre-251006)
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Tel. +39 0471  94 61 11
Sito web: [www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)


©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl