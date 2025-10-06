(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**
Comunicati del 06/10/2025
Consiglio | ore 12:39
I Maestri del lavoro 2025 in Consiglio provinciale
Sono dieci le persone insignite del titolo nell’anno corrente: il presidente Schuler e il vicepresidente Gennaccaro ne hanno riconosciuto il contributo e l’esempio.
Consiglio | ore 10:08
Lavori Consiglio: da domani la sessione di ottobre
Il plenum è convocato dal 7 al 10 ottobre. All’ordine del giorno, tra l’altro, interrogazioni su temi d’attualità, mozioni dell’opposizione e della maggioranza, il disegno di legge di variazione al bilancio 2025 della Giunta.
