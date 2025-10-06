Comunicato stampa – Sottoscritto Protocollo d’Intesa tra il Comune di Parma e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Comando Provinciale Parma
Comunicato stampa Parma, 6 ottobre
SOTTOSCRITTO PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI PARMA
E IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Il Comune di Parma e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma,
hanno sottoscritto stamattina presso la Sala di Rappresentanza del Comune un importante
protocollo di intesa volto a rafforzare la collaborazione istituzionale per il contrasto delle
condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di
sostegno e incentivo di competenza del Comune di Parma.
Gli ambiti della rinnovata collaborazione riguardano i tributi locali, in particolare l’IMU, la
tassa sui rifiuti, la tassa per l’occupazione di suolo pubblico e per le insegne e i
cartelloni pubblicitari e l’imposta di soggiorno, nonché le prestazioni sociali
agevolate, i contributi e i benefici economici erogati dal Comune sulla base
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del beneficiario, tra i quali
anche l’assegnazione di alloggi pubblici.
Il fulcro operativo dell’intesa sottoscritta dal Sindaco di Parma, Michele Guerra e dal
Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. t.ST Gianluca Angelini
prevede che il Comune comunichi alla Guardia di Finanza dati, informazioni, notizie e
analisi di contesto rilevanti per la repressione delle irregolarità di natura economico
finanziaria oggetto della collaborazione di cui l’Ente locale sia venuto a conoscenza
nell’esercizio delle proprie funzioni, segnalando altresì ogni possibile alert di rischio.
Sulla scorta degli elementi così acquisiti le Fiamme Gialle potranno, nell’ambito dei propri
compiti istituzionali, orientare e rafforzare l’azione di prevenzione e repressione delle
condotte lesive del bilancio del Comune di Parma.
Il Sindaco di Parma, Michele Guerra ha dichiarato “Si tratta di un protocollo importante
perché ci permette di collaborare molto concretamente con la Guardia di Finanza e fornire
dati e informazioni che ci aiutino a rendere più giusta la nostra città. In questo caso
specifico lavoriamo sul tema dei tributi locali e sulle prestazioni agevolate, voci di Bilancio
importanti per il Comune che vogliamo essere certi siano soddisfatte nel modo più
corretto, contrastando il comportamento di chi pensa di essere furbo a ingannare la
pubblica amministrazione che appartiene a tutti noi. Un ringraziamento sentito lo rivolgo al
Colonnello Angelini, che appena insediato a Parma ha portato la nostra attenzione sulla
necessità e sull’efficacia di accordi come questo” commenta il Sindaco Michele Guerra.
“Continua dunque il percorso per rafforzare la già ottima collaborazione tra il Comune e la
Guardia di Finanza di Parma, sancita anche dalle intese siglate nel 2022 a tutela delle
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.”
Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. t.ST Gianluca Angelini, ha
sottolineato come “una delle principali missioni istituzionali del Corpo sia proprio quella
della salvaguardia dei bilanci degli Enti locali, sia sotto il versante delle entrate connesse
al corretto pagamento dei tributi, sia sotto il versante della spesa pubblica, verificando che
i contributi e le prestazioni agevolate di competenza del Comune siano percepiti da chi
possiede i requisiti richiesti e che siano utilizzati per le finalità che ne hanno giustificato
l’erogazione. Attraverso questo accordo infatti sarà ampliato in modo significativo il
patrimonio conoscitivo del fenomeno e, attraverso l’incrocio delle informazioni a
disposizione delle rispettive Istituzioni, potranno essere acquisiti specifici alert di rischio
che consentiranno alla Guardia di Finanza di essere ancora più selettiva
nell’individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo. L’obiettivo di questa intesa è
quindi quello di elevare ulteriormente le misure di tutela della legalità economico
finanziaria a Parma, rafforzando la fiducia dei cittadini verso le Istituzioni”.
