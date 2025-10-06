Close Menu
Comunicato stampa – Approvato il progetto di riqualificazione di Piazzale Borri

Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Approvato il progetto di riqualificazione di Piazzale Borri
Parma, 6 ottobre 2025 — La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del Piazzale Borri, per un investimento complessivo di oltre 197 mila euro.
Il progetto, che sarà realizzato da Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, prevede un restyling completo dell’area. Tra gli interventi: nuova pavimentazione per migliorare l’accessibilità del piazzale; nuove attrezzature ricreative e arredi urbani, per rendere lo spazio più accogliente e vivibile da famiglie, bambine e bambini; nuove alberi e arbusti con un impianto di irrigazione all’avanguardia per una gestione più sostenibile delle aree verdi; recupero e sostituzione dell’arredo esistente, panchine e altri elementi saranno restaurati o sostituiti, aumentando il comfort e l’estetica complessiva dell’area.
L’accordo che sarà sottoscritto tra Comune e Consorzio disciplinerà impegni, responsabilità e tempi di compimento. Il soggetto attuatore, oltre a finire l’opera secondo il calendario approvato, garantirà per tre anni la manutenzione ordinaria della nuova pavimentazione, delle attrezzature ricreative, dell’area verde e del sistema di irrigazione.
“Oltre agli aspetti ambientali, la riqualificazione di Piazzale Borri avrà anche un impatto positivo sulla vita sociale del quartiere, creando spazi condivisi per attività all’aperto, momenti di gioco, incontri culturali e iniziative comunitarie. L’intervento rappresenta quindi non solo un miglioramento infrastrutturale, ma anche un valore aggiunto per la coesione sociale e la qualità della vita urbana”, commenta Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità.
L’iniziativa rientra tra le diverse attività realizzate dall’Amministrazione per la valorizzazione del Centro Storico. Tra queste la riqualificazione del PalaCiti, l’apertura de Il Punto, il bando per il Commercio che ha visto oltre 200 mila euro di supporti ai negozi e numerose iniziative di stampo sportivo, culturale e ricreativo di portata locale e nazionale.

