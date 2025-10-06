Close Menu
Campus di orientamento alle scuole superiori: l’appuntamento sabato 11 ottobre alla Scuola Media Confalonieri – COMUNICATO STAMPA

Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Servizio Comunicazione istituzionale e relazioni esterne
Campus di orientamento alle scuole superiori:
l’appuntamento sabato 11 ottobre alla Scuola Media Confalonieri
Monza, 6 ottobre 2025. Ritorna a Monza l’appuntamento per le famiglie e le scuole della città con il Campus di orientamento alle scuole superiori e alla formazione professionale: un’occasione importante per avere uno sguardo d’insieme sugli Istituti Superiori e i Centri di Formazione Professionale, per informarsi e orientarsi insieme nella scelta del percorso di studi dopo la terza media. L’incontro è previsto per sabato 11 ottobre dalle 9 alle 17 presso la Scuola Media Confalonieri in via San Martino 4 Monza ed è organizzato dal Comune di Monza in collaborazione con Spazio Giovani Impresa Sociale.
Una panoramica dell’offerta formativa. Parteciperanno, presentando la loro offerta formativa, tutte le 16 Scuole superiori di Monza, statali e paritarie (Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali) e 8 Centri di Formazione Professionale di Monza e del territorio. L’ingresso è gratuito e riservato agli studenti di terza media monzesi e alle loro famiglie, che riceveranno il pass per l’ingresso direttamente dalle scuole medie che frequentano; all’interno del Campus, personale esperto potrà guidare i ragazzi nella visita agli spazi dei vari istituti.
Anche quest’anno saranno presenti mediatori linguistici in arabo, spagnolo e bengalese e i Centri di Animazione Socio Educativa organizzati dal Comune di Monza e dal Terzo Settore che offrono aiuto allo studio e attività educative e per il tempo libero a ragazzi e ragazze tra 11 e 16 anni. L’accoglienza e l’assistenza ai visitatori saranno curati dagli studenti dell’Istituto Olivetti.

