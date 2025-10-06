(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Calabria. Bonelli e Fratoianni (Avs), grazie a Tridico e campo progressista
per campagna elettorale breve e difficile. Dato astensione sempre più
drammatico. Serve cambio di passo su coalizione, che non può apparire
frutto di improvvisazione
In Calabria la sconfitta del campo progressista è netta. Vogliamo
ringraziare innanzitutto Giuseppe Tridico per la generosità e la passione
con cui ha condotto una campagna elettorale breve è particolarmente
difficile. Ancora una volta il dato sempre più drammatico dell’astensione
segnala un elemento di crisi che sembra colpire in modo più rilevante la
nostra proposta politica.
Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs.
È però evidente che l’unità della coalizione a cui abbiamo contribuito con
lealtà e impegno è condizione necessaria ma non sufficiente. L’impressione
che il campo progressista risulti il frutto di improvvisazione e di
necessità più che l’espressione di una chiara idea di Paese continua a
pesare sull’efficacia della nostra proposta. Occorre dunque – concludono
Bonelli e Fratoianni – insistere ma serve un cambio di passo che non può
più essere rinviato.
UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE
(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Calabria. Bonelli e Fratoianni (Avs), grazie a Tridico e campo progressista