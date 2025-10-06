(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Patronato SS. Redentore – Este

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ESTE, IL PATRONATO SS. REDENTORE E LA LIBRERIA GREGORIANA ESTENSE

VI INVITANO A PARTECIPARE ALLA RASSEGNA

Compassione

Rabbia

Gioiane

Solitudi

Paura

Amore

Apro l’anima e gli occhi

il codice delle emozioni

ESTE 15-18-24-25 OTTOBRE 2025

Daniel Lumera

Alberto Penna

Ti lascio andare Come alleggerirsi da pensieri,

Maschi che piangono poco

Mondadori

ottobre

ricordi e altri pesi invisibili per fare spazio alla vita

ottobre

Chiostro delle Consolazioni “Sala Beatrice”

Garzanti

Chiostro delle Consolazioni “Sala Beatrice”

Daniel Lumera biologo naturalista, research fellow in

sociologia dei processi culturali e comunicativi, è

scrittore, docente e riferimento internazionale nell’area

del benessere e della qualità della vita. È inoltre

fondatore dell’Organizzazione di Volontariato My Life

Design, Ente del Terzo Settore che sviluppa progetti ad

alto impatto sociale e del Movimento Internazionale della

Gentilezza (International Kindness Movement), volto a

promuovere i valori di gentilezza, pace e cooperazione a

livello globale.

Alberto Penna nel suo libro “Maschi che piangono poco”

a partire dall’osservazione di casi clinici e di esperienze

personali sostiene la tesi che, per aiutare la nostra

società, è necessario partire innanzitutto dall’educazione,

accettando senza vergogna le proprie fragilità e

sviluppando con le proprie emozioni un rapporto sano e

maturo. In tal modo bambini e ragazzi impareranno a

elaborare con successo frustrazioni e sconfitte, pronti a

diventare, così, uomini liberi.

Raccontarsi.

L’autobiograﬁa come cura di sé

Buonasera,

io sono Tricarico

Chiostro delle Consolazioni “Sala Beatrice”

Teatro dei Filodrammatici

Duccio Demetrio

Raffello Cortina Editore

ottobre

Un incontro con Duccio Demetrio in due tempi:

Il tempo concettuale [ i perchè ]:

La vita si cerca dentro di sè: ricordi, incontri, addii.

II tempo esperienziale [ i come ]:

Imparare a raccontarsi in un laboratorio autobiografico:

quando la scrittura ci aiuta a vivere.

Aprono l’incontro con musica e poesia Marco Zungri

(poeta e cantautore) e Cristiano Gallian (chitarra acustica).

S I R IN GR AZ IA N O

Francesco Tricarico

ottobre

Il cantautore Francesco Tricarico terrà uno spettacolo

teatrale/concerto accompagnato al pianoforte da

Michele Fazio, dal titolo “Buonasera, io sono Tricarico”.

Nel corso dello show il pubblico sarà invitato a seguirlo in

un percorso “estremamente soggettivo, ma che per certi

aspetti rappresenta quello di un’intera umanità alla

ricerca di un perché e di un senso, nel momento in cui

apparentemente tutto sembra sgretolarsi”.

PER INFORMAZIONI:

TUTTI GLI EVENTI SONO

AD INGRESSO GRATUITO

fino ad esaurimento posti