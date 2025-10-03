Il Secolo d’Italia tenta di svilire la petizione del Nobel per la Pace a Gaza.

(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2025

Sono lieta di constatare che la mia petizione per l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace alla Freedom Flotilla, lanciata sulla piattaforma Change.org per riconoscere il suo impegno non violento nella difesa dei diritti umani e nel salvataggio di vite a Gaza, sta guadagnando visibilità sui media italiani. In particolare, esprimo il mio profondo apprezzamento per Il Fatto Quotidiano, che attraverso un coraggioso post sul suo blog ha sostenuto con forza questa iniziativa, invitando a premiare la Flotilla per il suo ruolo esemplare di resistenza pacifica contro l’oppressione. Si tratta di un gesto di grande responsabilità giornalistica, che onora il ruolo del quotidiano nel dare voce alle battaglie per la giustizia e la solidarietà internazionale.

Rispondo invece con fermezza all’articolo critico pubblicato su Secolo d’Italia, che ha liquidato la petizione come una “ridicola campagna di sinistra”.



Lungi dall’essere ridicola, questa proposta rappresenta la risposta etica e doverosa a una provocazione inaccettabile: quella del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha osato suggerire Donald Trump come candidato al Nobel per la Pace. Mentre la Freedom Flotilla opera instancabilmente per salvare vite umane a Gaza, sfidando il blocco illegale e portando aiuti umanitari in un mare di sofferenza, Trump – con le sue politiche e i suoi affari – ha contribuito a vendere armi letali proprio a chi semina morte e distruzione in quella terra martoriata. Il Nobel alla Flotilla non è un capriccio, ma un monito: premiare chi costruisce ponti di pace, non chi traffica in bombe e divisioni.

E tutto ciò ignorando l’ultimatum lanciato da Netanyahu a Hamas, che non è altro che un piano cinico per colonizzare Gaza e cancellare definitivamente l’identità palestinese, radendo al suolo un popolo intero sotto il pretesto della sicurezza. La Flotilla, al contrario, incarna l’antidoto: la tenacia non violenta di chi resiste per la vita, non per la sopraffazione.

Invito tutti i cittadini, i media e le istituzioni a unirsi alla petizione. È tempo di scegliere da che parte stare: dalla parte della pace vera o da quella del cinismo armato. Per aderire: https://chng.it/Ly4vt4B2bk

Dichiarazione dell’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica Italiana, Promotrice della petizione per il Nobel alla Freedom Flotilla