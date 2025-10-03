COMUNICATO STAMPA 3 OTTOBRE – SABATO 4 OTTOBRE IL REOPENING PARTY DEL PROGETTO GIOVANI TREVISO

(AGENPARL) – Fri 03 October 2025 COMUNICATO STAMPA
RE-OPENING PARTY: RICOMINCIANO LE INIZIATIVE DEL PROGETTO GIOVANI TREVISO
Treviso, 3 ottobre 2025
Il Progetto Giovani Treviso riapre dopo la pausa estiva con l’evento “Re-opening party” in programma sabato 4 ottobre dalle 13.30 alle 18.30, con un workshop dedicato all’impresa giovanile (dai 18 anni) e poi la festa per tutti i giovani dai 14 ai 35 anni all’ex Pattinodromo, oggi sede del Progetto Giovani, in viale Cairoli 153.
L’iniziativa si apre nel primo pomeriggio con il workshop di orientamento “CREA! Cultura & Impresa – Cultura in movimento: dal palco all’impresa” in programma dalle 13.30 alle 17.00 sul tema dell’impresa culturale, dedicato a tutti quei giovani che intendono trasformare la propria passione in una professione. Dalle 13.30 le iscrizioni e un Networking lunch per i partecipanti, a seguire interverranno diversi professionisti del territorio a raccontare la loro esperienza d’impresa. Tra gli ospiti Mondo Delfino s.c.s, Terra Fertile s.c.s., CombinAzioni Festival, TCBF – Treviso Comic Book Festival, Lago Film Fest – Festival Indipendente di Cinema. Seguirà un momento laboratoriale pratico a cura di Ortoteatro s.c.s. Il workshop è organizzato in collaborazione con Confcooperative all’interno del progetto “Bollicine_Next Generation” coordinato dal Comune di Treviso. Il workshop è gratuito e su iscrizione (anche sul posto il giorno stesso) al link http://bit.ly/3KzLyyz per partecipanti dai 18 ai 35 anni.
Al termine del workshop verranno proiettati i trailer e i cortometraggi realizzati nel 2025 da più di 25 giovani che hanno partecipato ai corsi di regia e ripresa del “Progetto Giovani” e ai percorsi di orientamento lavorativo del progetto “Reload”. Sarà possibile vedere i 2 video reportage realizzati nell’ambito Treviso Città Verde d’Europa 2025 “Le scuole reinventano Treviso con Minecraft” e “La mia Treviso Green”, insieme ai 2 trailer dei cortometraggi “Il tacco bulgaro”, una spy story brillante dal finale a sorpresa e “Boxe for Life”, un documentario che indaga il rapporto tra giovani, boxe e ricerca del successo.
Dalle 17 buffet con cibo, bevande e musica live. Durante la festa ci saranno le esibizioni musicali dei giovani artisti dello “SMUG – Spazio Musica Giovani” insieme con una performance di urban dance a cura del gruppo “Inner Circle”. Per tutta la festa verranno esposte le opere di arte visiva realizzate durante il festival Good Vibes ed.2.
Durante l’evento sarà possibile visitare gli spazi del Progetto Giovani e conoscere gli educatori che ci lavorano, giocare con i giochi da tavolo presenti, a ping-pong e calcetto balilla nei locali interni e nel giardino retrostante.
