(AGENPARL) – Fri 26 September 2025 Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica
Componente Commissione Esteri, Segretario Comitato Schengen
Presidente UIP Italia-Tunisia
Comunicato Stampa: “Flotilla, Pacifico: commissariato il governo Meloni, sordo al richiamo della giustizia e della pace”.
26 settembre 2025
L’umanità della Flottilla, con la sua missione di pace e solidarietà, ha piegato l’indifferenza del governo italiano e ha riaffermato il cuore pulsante della nostra società. Quando le navi della Flottilla approderanno sulle coste della Palestina, l’Italia sarà chiamata a un dovere ineludibile: proteggere i propri connazionali e impedire qualsiasi intervento ostile, come quello che potrebbe arrivare da Israele.
Questa missione rappresenta una vittoria della società civile, qualunque sia l’esito. Se la Flottilla riuscirà a consegnare i beni alimentari, avremo dimostrato che la solidarietà può superare le barriere dell’ingiustizia. Se invece dovesse essere ostacolata, il governo italiano dovrà rispondere al mondo intero per non aver protetto i propri cittadini e per aver mancato di sostenere una causa umanitaria.
Osservo con soddisfazione che i toni al Palazzo di Vetro si sono fatti più pacati, e la spavalderia di chi giustificava le azioni israeliane, persino di fronte a un genocidio, si è affievolita. I simboli hanno un potere immenso: segnano l’esistenza, cambiano il corso degli eventi. La politica italiana, purtroppo, non è stata all’altezza della propria Costituzione, ma il popolo italiano, con il suo impegno e la sua determinazione, ha onorato i valori fondamentali della nostra Repubblica, di fatto commissariando un governo che si è mostrato sordo al richiamo della giustizia e della pace.
La Flottilla non è solo una missione umanitaria, ma un monito: l’umanità prevarrà sull’indifferenza, e il popolo italiano ha dimostrato di esserne il custode. Dichiarazione dell’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.
