(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
E OPEN GOVERNMENT
Ufficio Stampa
TS 25/9/2025
EUROPE DIRECT TRIESTE – CENTRO EURODESK, IN OCCASIONE
DELLA “NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI”, SARÀ PRESENTE CON LO
EUROPEAN CORNER DALLE 15 ALLE 22 ALLO STAND EUROPEO DI
TRIESTE NEXT
Anche nel 2025 Trieste sarà una delle centinaia di città europee ad ospitare la
Notte Europea dei Ricercatori, uno dei principali eventi internazionali promossi
dalla Commissione europea dedicati al dialogo tra ricerca e cittadini.
Quest’anno la Notte si terrà domani, venerdì 26 settembre, organizzata
dall’Immaginario Scientifico, assieme al Comune di Trieste e agli enti di ricerca del
territorio, dalle 15.00 alle 22.00 in Piazza Unità d’Italia e dintorni come da programma
scaricabile dal sito Sharper Trieste.
A Trieste la Notte si chiama SHARPER – SHAring Researchers’ Passion for
Education and Rights, perché è il nome del progetto finanziato dalla Commissione
europea, il progetto SHARPER prevede incontri, giochi, eventi che si possono trovare
sulla pagina di Sharper Trieste.
Cittadini, sia adulti che bambini, potranno conoscere i ricercatori nei gazebo in
piazza, ma anche attraverso incontri, installazioni, giochi e spettacoli.
EUROPE DIRECT Trieste – centro Eurodesk sarà presente con lo European
Corner dalle 15.00 alle 22.00 per offrire informazioni sull’Ue, sui programmi europei
e sulle priorità della Commissione europea insieme con l’Ufficio di collegamento del
Parlamento europeo in Italia – Milano, una collaborazione pluriennale che si è
sviluppata con particolari eventi sul territorio della Regione FVG.
EUROPE DIRECT Trieste – centro Eurodesk sarà ospitato dallo stand europeo di
Trieste Next – quattordicesima edizione della manifestazione che quest’anno porta il
titolo “La vita dentro. Dialoghi tra scienze e tecnologie”.
SHARPER si svolgerà il 26 settembre 2025 nelle città di Ancona, Bari, Cagliari,
Camerino, Catania, Genova, L’Aquila, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni,
Trieste e Urbino, per raccontare la passione, le scoperte e le sfide dei ricercatori di
tutta Europa attraverso mostre, spettacoli, concerti, giochi, conferenze e centinaia di
altre iniziative rivolte al grande pubblico.
COMTS-LR
(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE