COVID. CIANCITTO (FDI): SPERANZA IMBARAZZANTE, SUA VISIONE IDEOLOGICA HA FATTO DISASTRI 

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - “Le parole dell’allora ministro Speranza in commissione Covid sono imbarazzanti e trasudano di ideologia. Il deputato dem dimostra infatti quale approccio ha tenuto durante la pandemia: Speranza ha imposto il suo paradigma, quasi fosse un credo, in barba a ogni dettame scientifico. Il protocollo sulla ‘Tachipirina e vigile attesa’, sconfessato dall’ex presidente dell’Aifa Giorgio Palù, si è rivelato un concentrato di false e pericolose indicazioni che hanno portato al congestionamento degli ospedali e ad aumento delle vittime di Covid. Da medico, prima ancora che da politico, ritengo infatti che i ritardi nei trattamenti terapeutici, causati dal protocollo voluto da Speranza, abbiano fortemente contribuito al peggioramento della malattia e dei suoi sintomi nei pazienti. La narrazione salvifica, assolutoria e celebrativa che fa di sé Speranza è del tutto incoerente e stona gravemente con tutti gli errori, i ritardi, le mancanze che sempre di più stanno emergendo grazie alla commissione d’inchiesta. Il governo, di cui Speranza ha fatto parte, dimenticandosi di aggiornare il piano pandemico, ha imposto chiusure e misure rigidissime, dando al contempo indicazioni mediche che si sono rivelate del tutto inefficaci. Come se non bastasse, ha poi punito tutti quei sanitari che hanno osato mostrare dubbi, perplessità o proponevano alternative. Speranza è ancora in tempo per chiedere scusa agli italiani e alle famiglie di chi è morto di Coronavirus: fare autocritica non sarebbe segno di debolezza ma una presa d’atto della fallimentare gestione che si è abbattuta sulla nostra Nazione in un periodo tanto drammatico”. Lo dice Francesco Ciancitto, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione d’inchiesta sul Covid.
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