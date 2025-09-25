[Comune Palermo] Protesta Asacom. Dichiarazione consigliere comunale Chinnici

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 “Gli assistenti all’autonomia e all’educazione svolgono un servizio
fondamentale nelle scuole, aiutando le studentesse e gli studenti
disabili e garantendo il diritto allo studio. Bisogna garantire loro
continuità del servizio e risolvere i piccoli e grandi problemi che
incontrano quotidianamente, a favore dei ragazzi e delle famiglie.
Questa mattina, insieme al consigliere Ninni Abbate e a una
delegazione degli assistenti Asacom, abbiamo incontrato l’assessore
comunale alla Scuola, Aristide Tamajo, e gli uffici per un confronto
che è solo un punto di partenza di un percorso che deve portarci a
individuare soluzioni concrete”.
Lo dichiara Dario Chinnici, consigliere comunale e capogruppo di
Lavoriamo per Palermo-Grande Sicilia.
Antonella Di Maggio
Ufficio Stampa
Comune di Palermo
