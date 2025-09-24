Close Menu
Trending
mercoledì 24 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

Giornate europee del patrimonio all’Archivio di Stato di Cuneo

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 Riceviamo e inoltriamo.
Giornate europee del patrimonio all’Archivio di Stato di Cuneo
Sabato 27 e domenica 28, dalle 9 alle 13, sarà visitabile una mostra sulle evoluzioni tecnologiche del nostro territorio in età napoleonica
L’Archivio di Stato di Cuneo, aderendo alle Giornate europee del patrimonio (GEP), ha organizzato per i giorni sabato 27 e domenica 28 settembre, dalle ore 9 alle 13, una mostra documentaria intitolata:
“Antiche carte e nuovi percorsi alla scoperta del territorio cuneese. Un viaggio nella memoria tra mulini, fucine, martinetti: l’evoluzione tecnologica ed economica in età napoleonica attraverso le architetture produttive, materiali e immateriali, nei documenti dell’epoca”.
Saranno esposti in particolare mappe, disegni e progetti appartenenti al fondo del Dipartimento della Stura (quindi dell’epoca dell’annessione del nostro territorio alla Francia) riguardanti concessioni di diritti di sfruttamento dei corsi d’acqua per la produzione di energia a fini produttivi.
L’obiettivo della manifestazione intende essere non solo quello di descrivere il territorio, valorizzando il ricco patrimonio storico locale, ma anche di portare a conoscenza della collettività alcuni aspetti dei cambiamenti istituzionali, giuridici e soprattutto socio-economici intervenuti nel Cuneese del primo Ottocento.
Dalla documentazione esposta, infatti, emerge un quadro molto vivace della realtà produttiva cuneese, rappresentata in immagini anche artisticamente pregevoli, in cui si possono rinvenire preziose informazioni economiche e dettagli tecnici di particolare interesse per ricostruire alcuni aspetti di una società pre-industriale in cammino verso la contemporaneità.
Buon lavoro,
Samuele Mattio
Ufficio Stampa Comune di Cuneo
Via Roma, 28 -12100 Cuneo
P rispetta l’ambiente: stampa solo se necessario

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl