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Politica Interna

Angelo Bonelli – Giuseppe Conte – Nicola Fratoianni – Elly Schlein: «A dicembre mobilitazione nazionale per l’alternativa a Meloni. Programma entro novembre e primarie entro febbraio»

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Europa Verde - Verdi

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - dicembre mobilitazione nazionale per l'alternativa a Meloni. Programma
entro novembre e primarie entro febbraio»*

Nella mattinata di oggi ci siamo riuniti per definire le prossime tappe
della coalizione progressista. Sulla scorta di quanto anticipato la
settimana scorsa, abbiamo convenuto di organizzare nel mese di dicembre,
mentre si discute questa pessima manovra, una mobilitazione a carattere
nazionale per l'alternativa a quattro anni di governo Meloni che hanno
prodotto carovita, crescita prossima allo zero e aumentato le
diseguaglianze. La manifestazione sarà condivisa con le forze di
opposizione e sarà aperta alle forze sociali del Paese e alla società
civile.

Dalla settimana prossima inizierà il confronto per definire il programma
della coalizione entro novembre. Parteciperanno ai tavoli le forze di
opposizione rappresentate in Parlamento che condividono l'urgenza di
costruire un'alternativa di governo alla destra.

Infine, abbiamo concordato che le primarie si terranno entro il mese di
febbraio, con l'obiettivo di farne un importante appuntamento di
partecipazione democratica, in modo da assicurare una leadership che sia
pienamente sostenuta da ogni forza del campo progressista.

(AGENPARL)
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